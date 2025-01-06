日本「最美公主」佳子驚傳欲離開皇室　原因竟與姐姐真子有關

日本皇室文仁親王的二女兒佳子被封為「最美公主」。去年12月迎來30歲生日的她，婚事備受外界矚目。關係人士透露，佳子認為待在皇室不可能嫁給喜歡的人，但為了脫離皇室也唯有結婚一途，相當苦惱。日媒則指出，隨著皇室成員逐漸減少與高齡化，皇室女性成員將來有望能選擇在婚後續留皇室，但同時也會使佳子陷入為難的處境。



《AERA》報道，秋篠宮家大女兒真子宣布與小室圭結婚後，準夫家爆出的醜聞引發日本民眾不滿。她的妹妹佳子看到姊姊捲入風波，向身邊的人透露：

「反正待在這裡（皇室）不可能跟喜歡的人結婚。」

「我想要離開皇室，結婚是離開的唯一方法。」



一名熟悉秋篠宮家的人指出，佳子很早就想離開皇室，把結婚當成卸下皇室身分的手段之一。

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佳子公主前往世界遺產巴特農神殿視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿參觀時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

佳子公主前往世界遺產巴特農神殿視察時，身穿一件與希臘國旗同色的鮮豔藍色針織上衣，該上衣疑為服飾品牌Pierrot（ピエロ）的商品，定價為2990日圓。該針織上衣在媒體報道後已被搶購一空。（YouTube@ANNnewsCH）

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真子結婚赴美後，妹妹佳子要負責的公務與祭祀活動逐漸增加，成為支持日本天皇的代表性年輕世代皇室成員。關於佳子婚事的報道也源源不絕。外界認為秋篠宮家長子悠仁春天結束成年儀式後，佳子的婚事就會出現進展。但日媒指出，皇室的規則可能會出現更改，屆時佳子就算結婚，也能選擇繼續留在皇室裏。

據報道，包括上皇與天皇在內，日本皇族現在總計有16人，40多歲以下的6名未婚皇族中，只有悠仁一位男性。根據現行皇室典範，日本皇室女性成員跟平民結婚後就必須離開皇室。若5名女成員全數出嫁，悠仁就會成為唯一小於50歲的皇室成員，使日本皇室面臨高齡化危機。

日本政府自2011年起，就開始擔憂皇室人數減少的問題，討論是否要設立「女性宮家」。日本政府2021年一份報告書中，也提議讓「女性皇族婚後保持皇族身分」或「讓舊宮家父系男子作為養子，重返皇室」，其中讓女性成員婚後續留皇室的提議獲得各黨支持。

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擔任過日本宮内廳職員的皇室解說家山下晋司對這樣的提議感到擔憂，他認為若制度進行修改，女性皇室成員可以選擇留下或離開，反而會讓她們陷入為難的處境，並建議佳子若想結婚並離開皇室，最好趁制度修改前盡快行動。他分析，考慮到真子結婚風波導致外界對秋篠宮家的負面觀感，若佳子選擇放棄皇室身分，一定會被罵：

皇室人數變少還逃跑。

若選擇婚後留下輔助弟弟悠仁，也會被認為想繼續享受特權。

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