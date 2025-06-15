日本「最美公主」佳子出訪巴西 坐經濟客位遭偷拍熟睡樣子
撰文：TVBS新聞網
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日本佳子公主近日出訪巴西，紀念日本與巴西建交130周年。她的甜美外表和優雅的穿著打扮獲得讚賞，被外媒譽為「東洋戴安娜」。但她在巴西搭機移動時坐在經濟艙，遭其他旅客偷拍她入座後熟睡的畫面，影片隨後在網上瘋傳，引發日本網友不滿。
《女性SEVEN PLUS》等日媒報道，為了紀念日本與巴西建交130周年，有「日本最美公主」之稱的佳子於6月5日出訪巴西，將在10天內走訪8座城市。她甜美的外表被外媒譽為「東洋戴安娜」，穿着打扮也受到矚目。她於6月7日造訪收容許多日裔長者的安養中心時，穿著一件白色山茶花搭配綠葉的洋裝，該連身裙的品牌立刻收到大量詢問，緊急宣佈重新販售該連身裙，展現出佳子的驚人「帶貨力」。
佳子公子出訪巴西，紀念日巴建交130年：（按圖了解）
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然而，佳子公主於6月9日在巴西搭機移動時，卻被其他乘客拍到入座後熟睡的模樣，影片被放到網上後瘋傳。一名皇室記者表示，當時是佳子出訪第5天，她造訪當地的日本移民資料館後，前往文化體育協會欣賞和太鼓演出，接着從聖保羅州坎皮納斯（Campinas）搭機到馬托格羅索州的格蘭德營（Campo Grande），行程相當緊湊。
據報道，佳子公主坐在前排座位，周圍由隨扈人員負責維安。由於連日繁忙的工作，佳子似乎感到疲憊，被拍到靠着窗邊打瞌睡。皇室記者指出，使用飛機移動在巴西是最安全的移動方式。但部分國內線只有經濟艙，因此佳子必須與一般旅客一起搭乘。
儘管外媒稱佳子的睡臉宛如洋娃娃，但看到佳子休息時的畫面被偷拍，許多日本網友不滿怒轟：
．「巴西政府可以放任人民偷拍國賓嗎？」
．「宮內廳的維安真隨便」
．「佳子公主太可憐了」
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