台灣女童肚皮舞衣著「幾乎全裸」惹爭議　老師企硬：游泳都穿泳衣

新北市蘆洲區體育會日前舉辦2025年舞蹈觀摩賽，其中一段兒童肚皮舞表演影片在網路引起熱議，有人質疑小朋友的舞衣側邊沒有布料「幾乎全裸」，承辦單位也對此作出回應。



有網友在Dcard發文指出，「小孩表演服裝到底？哪個設計的」？她表示小朋友穿著的紅色肚皮舞衣幾乎全裸，還有踢腿動作：

褲子隱約才能看到，基本上整個側邊都沒有布料。

從其他畫面可見女童舞衣看似「沒布料」的部分都有肉色衣物或短褲。（B站影片截圖）

從其他畫面可見女童舞衣看似「沒布料」的部分都有肉色衣物或短褲。（B站影片截圖）

從其他畫面可見女童舞衣看似「沒布料」的部分都有肉色衣物或短褲。（B站影片截圖）

老師稱教了37年 家長也不覺有問題 籲網民多認識肚皮舞歷史（點圖放大看涉事舞衣照片）：

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該網友也自行上網搜尋其他兒童款舞衣：

也是會露一些肌膚，但設計的時候會遮一下，上身少的，下身、中間會比較遮，下身少的，上身至少會剪裁一些去阻斷側面，露的洞洞會跳著開，誰會跟你從頭開的腳啊？

她還提到，膚色的布料本身的用意幾乎都是「希望布在視覺上消失」，會強調身體曲線和形狀，動態時甚至跟沒有穿一樣。她認為，肚皮舞本身沒有問題，該討論的是這次活動上小朋友穿的服裝。

貼文曝光後，許多網友也認為不妥：

「我懂你！孩子就是孩子，『性感、嫵媚』不該出現在孩子身上，尤其是爆出許多心術不正的戀童癖，我們更想保護孩子」

「我大女兒可能跟影片中小孩差不多年紀，她如果被要求這樣裝扮上台，我絕對翻臉」

「我覺得這麼小穿這樣扭成人舞蹈，很變態噁心啊」

「不懂小朋友不能穿可愛的運動服就好了嗎？這是不是人家說的奶辣風？為什麼要把那麼可愛的孩子裝扮成這樣」



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對此，2025年舞蹈觀摩賽承辦單位新北市蘆洲區體育會中東肚皮舞委員會主委林淑蓮老師回應，該演出舞碼風格為中東鼓舞，本就要求造型俐落，當時小朋友都有穿膚色安全褲，學童家長也有出席該觀摩賽，由學童家長拍攝場邊照片後，再分享到臉書粉專，先前學童上課、比賽也都穿過同一套舞衣，因此家長都有看過舞衣，也有表示喜歡舞衣款式，並未收到家長不滿的意見。

林淑蓮老師說，舞台的演出服本就不同於日常服裝，大家去運動、游泳也都會穿運動服、泳衣，她無奈表示，自己教課37年，成立中東肚皮舞委員會也有17年，也帶過大人、小孩參加國內、外比賽，盼外界可以多多了解肚皮舞歷史：

不該因為一件衣服，把舞蹈弄成這樣。

另據台灣藝術大學應用媒體藝術研究所研究生、台北縣立大觀國民中學表演藝術老師李柏臻撰寫的《肚皮舞發展之研究》，一般認為肚皮舞是來自中東、中亞、埃及的古老傳統舞蹈，最初稱為「東方之舞」（oriental dance）。上古時期埃及民眾熱愛歌舞，女子跳舞時會穿著短裙，隨著時代變遷，裸體與性成為禁忌，這項強調胸部、腹部、臀部的舞蹈成為面相男性與觀光客的娛樂表演。

西方數百年來受阿拉伯帝國、奧圖曼土耳其帝國等中東強權陰影影響，加上對異教（伊斯蘭教）的排斥，種種心理因素使的西方人對中東有許多渲染化、誇張化甚至醜化的習慣與幻想。不過在中東基本教義派復甦後，許多肚皮舞者改到文化風氣較開放的歐美地區授課、表演，讓肚皮舞的推廣更為成功。

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