美女啦啦隊文化殺入台灣排球界！經理人竟是這「人氣韓國女神」

台灣職業排球聯賽（TPVL）即將於9月開打。



台北伊斯特隊日前宣布成立啦啦隊品牌「Tokki Cutie」，並與人氣韓籍網紅Judy合作，由旗下李素泳、朴恩惠領軍，積極徵選啦啦隊女孩加入。

人氣韓籍網紅Judy驚喜宣布擔任Tokki Cutie經理人（中天新聞網授權使用）

人氣韓籍網紅Judy驚喜宣布擔任Tokki Cutie經理人（中天新聞網授權使用）

人氣韓籍網紅Judy驚喜宣布擔任Tokki Cutie經理人（中天新聞網授權使用）

Judy在記者會上表示很開心能有機會與伊斯特合作：

希望這支啦啦隊不只是啦啦隊，除了擁有李素泳、朴恩惠兩名隊長親自指導舞蹈，更有韓國專業妝髮，打造啦啦隊獨特魅力。

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而台北伊斯特總經理曹登雄則指出：「台灣職業排球聯盟元年目標設定冠軍，但我更希望票房爆滿，職業運動應該不只是球賽，希望可以是一場秀、一種娛樂，讓更多球迷參與。」

「Tokki Cutie」啦啦隊徵選將分3階段進行，即日起至7月17日開放報名，7月22日至8月6日進行網路票選，最終將於8月14日舉行決選，而Tokki也就是韓文中的兔子，搭配Cutie強調親和與感染力。

對於有專屬啦啦隊，台北伊斯特球員高偉誠表示真的很幸福，有了她們在場邊加油，也會更賣力打球，球員曾祥銘則說以前只能在職棒場邊看到專屬啦啦隊：

現在我們也有了，也讓球員們更想好好表現。

曹登雄透露伊斯特已於7月1日開訓，預計8月底迎接洋將報到，備戰9月的熱身賽及開幕戰，在TPVL新賽季開打前，4支球隊包括台北伊斯特、台中連莊、桃園雲豹、台鋼天鷹將於9月19日至21日與日本SV聯賽的東京Great Bears與VOREAS北海道進行3天季前熱身賽。

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