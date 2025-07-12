交友App男呃飯食！極速食完急走　港女貼相公審　網民：茶記都呃

繼早前有港女於交友程式（交友App）結識1名自稱任職消防員的男網友，2人相約到元朗一間餐廳吃晚飯，埋單時卻被對方「借屎遁」離開「呃飯食」後，日前再有女生分享同類被騙經歷。事主指當時同樣和男網友到元朗吃飯，但對方用餐時「狂食，食得勁快」、「食完急急腳走出去，走單！」不滿被對方「呃飯食」，遂於網上貼出男子照片公審。



有網民批評男子舉動「肉酸」，「茶記都呃，有無咁山窮水盡」、「佢咁窮不如去排食物銀行啦」，又安慰樓主，「算啦，當請乞兒食飯」、「宜家香港啲男仔愈來愈無骨氣」。



再有港女於交友App結識男網友，相約吃飯疑被「呃飯食」嬲爆公審。（threads圖片）

約男網友元朗吃飯 港女慘被「呃飯食」

女事主在threads帳號發帖，指於交友App結識到相中男子，對方自稱居住屯門區。當時她和對方相約到元朗吃飯，但樓主形容男子用餐期間「狂食，食得勁快」、「食完急急腳走出去，走單！」不忿被「呃飯食」，事後於網上公開對方照片。

涉事男子穿白色上衣、戴上疑似名牌手錶。（threads圖片）

疑在茶餐廳用膳 2人合共消費約250元

從事主上傳的照片可見，當時二人似是於茶餐廳用膳，男子穿1件白色上衣、戴上疑似名牌手錶，玩手機期間未發現被樓主拍下照片；而單據則顯示他們於店內點叫數樣餐點，合共約250元。

單據顯示他們於店內合共消費約250元。（threads圖片）

事主不滿被男子「呃飯食」，於網上公開事件。（threads圖片）

網民籲報警：百零二百蚊餐飯都要呃

許多網民紛紛指責涉事男子「肉酸」，「宜家香港啲男仔嚟來嚟無骨氣」、「茶記都呃，有無咁山窮水盡」、「宜家經濟係咪咁差，百零二百蚊一餐飯都要呃」、「又一單，報警啦」、「佢咁窮不如去排食物銀行」、「下次大家遇到佢，麻煩通知佢邊度有免費飯派，唔好走單，走得一次走唔到第二次」。

網民安慰樓主：當請乞兒食飯

有留言就安慰樓主，「見過食早餐都有人走數， 呢啲人唔慌有好運行」、「算啦，當請乞兒食飯」、「咁嘅樣都可以呃飯食，好勵志」、「憑本事開飯」、「玩下手隻水鬼（Rolex手錶）都係華強北（水貨）」。

（threads＠iammelody8878）