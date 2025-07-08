「露出系成人網紅」玩出禍！多次在大阪世博拍不雅照　網民籲逮捕

大阪關西世博會正值盛夏，炎熱的天氣絲毫沒有影響人們參觀的熱情，世界各地的遊客排着長隊，興奮地等待進入場館。這樣的大型國際活動，在很多日本人心中是自家國家向世界展示形象的機會。可偏偏有人，非要在舞台中央頂風作案丟人現眼。



6月29日，一位女網紅在X上發了張自拍：人靠着「大屋頂環」（Grand Ring）的木柱子，頭戴着世博吉祥物的髮箍，手腕還扎着同款氣球。看起來一副遊客模樣，但下秒她左手一提，把米色短裙掀到大腿根，露出一條粉紅色內褲，還笑得格外自信。她配文：

柱子後面偷偷露一下，人太多，心跳加速。

日本一名成人女網紅公然在大阪世博會場拍「露出」不雅照，引起軒然大波。（X@minisukaol）

日本一名成人女網紅公然在大阪世博會場拍「露出」不雅照，引起軒然大波。（X@minisukaol）

而照片背後還是人來人往的遊客和小孩，連嬰兒車都入了鏡。

本以為就是一時作秀，但僅僅兩天後，劇情又往更離譜的方向發展。這位網紅又跑到世博會的澳洲館，在橙色袋鼠雕塑前擺出大開腿的動作，再次把紅色內褲露了個底，還打上「性感袋鼠」、「大阪世博會」等話題標籤。袋鼠是澳洲的象徵，那個雕塑本來是遊客拍照打卡的熱門點，這樣一鬧，誰看了都覺得噁心。

女網紅再分享於大阪世博澳洲館袋鼠雕塑前的「露出」照，被當地人怒轟「日本之恥」甚至呼籲警方拘捕她。（X@minisukaol）

很快，她這組照片在X上瘋狂轉發，兩天之內曝光量超過200萬。評論區一片猛烈批評聲，出現最多的是「日本の恥」（日本的恥辱），也有人說：

最噁心不過如此，能興奮的人該懷疑下自己的倫理觀。

不少人反覆追問：

「你難道不知道有孩子在嗎？」

「自己爽歸自己，但別拿公共場合開涮。」



不少人呼籲警方快點逮捕該網紅，以免她繼續做出有辱日本形象的行為。（Yahoo!截圖）

很快就有網友起底出，這位所謂OL其實不止一個賬號，最大的號有8萬粉絲，另一個馬甲（非主帳號）也有2萬。更離譜的是，馬甲號裏18歲以下禁止的視頻一大堆，還經常引導粉絲去買她的付費內容，甚至和色情聊天室、視頻付費平台都有鏈接。翻她過往動態，發現高尾山、夜行巴士、渡輪上都拍過類似的「大膽照」，套路十足。

罪證公然放網上 曾在這些地點拍不雅「露出照」（點圖放大瀏覽）：

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其實從操作痕跡來看，這已經不是單純的「惡作劇」或「露出癖」，更像是一個套路很深的流量變現模式。IT圈的記者分析，這種賬號背後很可能就是團隊化在運營，賬號、付費網站、視頻內容配合得滴水不漏，他們的目的非常簡單粗暴，就是吸粉、導流、掙錢。

中日英三國語言對應 背後必有專業團隊操盤

由於這事情鬧得太大，上了熱搜，她把爭議最大的X帖子悄悄刪掉了，一開始YouTube上那段「世博會探館」視頻還掛着，視頻裏她戴着「脈脈」（大阪世博吉祥物）頭飾，邊走邊笑說：

其實今天裙子裏穿的也是脈脈色。

然後不時掀起短裙，鏡頭拉得很近。不過再次打開發現已轉為私密視頻了。

在大型公眾場合進行迷惑行為在日本其實早有前例，早在2022年10月，就有幾名女性網紅在Instagram上發起「穿內衣遊環球影城」活動，當時在網絡上引起廣泛關注和討論。

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到了2024年10月，還有個風俗女在兵庫縣某知名連鎖火鍋店裏，掀起毛衣、露着內衣拍照發推，還配文：

你要吃哪邊？

結果火鍋店氣得直接出公告，永遠禁止她進店，還表態要走法律途徑。這種「鬧劇」一旦鬧到公共空間，輿論一貫沒什麼寬容。

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在日本，大家習慣把「不給別人添麻煩」放在第一位，尤其在大事件、公共場所，更是不允許有損整體形象的事出現。世博會協會一直有明文規定，場館裏禁止任何帶有猥褻、營利目的的拍攝，吉祥物形象更不能被用來做讓人不舒服的事。媒體去問主辦方，對方一開始還說「沒注意到這個投稿」，但很快補充：

會核查，會按規則處理。

還有日本網友擔心，這事萬一被澳洲官方留意，甚至可能引發外交層面的不快。畢竟袋鼠是人家的國寶，這樣的照片要是在國外媒體瘋傳，誰都掛不住面子。在X和YouTube下，日本王網友們刷屏要求主辦方徹查賬號、取消入場資格，還有人直接喊話警方「不能讓她再進世博會」。不少評論都是對孩子的擔憂：

以後再去世博會，是不是得多留點心？

這事如果只是一般的「低俗迷惑行為」，未必能掀起這麼大風浪。真正引發眾怒的，恰恰是發生在世博會園區這種大舞台，而且背景全是普通遊客、孩子、家庭出遊。有人說：

這種事在深夜巷子拍可能沒人管，可你大白天在人堆裏幹這個，難怪網友狂罵。

小編上周剛從世博回來，工作日的12點後門票要6000日元，說句實話，現場的人流比想象中還誇張，有的熱門館排隊得兩個小時，日本館那天我們連預約都搶不到。整個園區館區太多，一天根本逛不過來。說不定那位「自由奔放女」也是那幾天混進來的，不過我是真沒留意到，歸根到底，大多數人其實沒空管這些亂七八糟的事，大家都是奔着看展、打卡、帶家人朋友出來玩，誰也不希望好好的一天被什麼「流量怪招」攪了心情。希望下次再去世博會，能記住的還是那些有趣的展館和難忘的美好瞬間，可別再來什麼迷惑女網紅了。

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