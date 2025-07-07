TikTok媽媽網紅用ChatGPT制定減肥計畫　「每天做1事」月甩7公斤

近期網路上充滿民眾分享自己使用AI制定的「減肥計畫」，其中一名瑞士網美克里斯蒂娜（Cristina Gheiceanu）就在TikTok上傳自己的驚人成效，她使用ChatGPT制定減重計畫，並每天傳飲食訊息給ChatGPT，成功在1個月內減重7公斤。



克里斯蒂娜表示自己5個月來透過AI成功變瘦，並且過程非常健康。

瑞士網美克里斯蒂娜使用ChatGPT制定減重計畫，成功在1個月內減重7公斤。（TikTok影片截圖）

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克里斯蒂娜在TikTok上擁有36.8萬名粉絲，近期她上傳影片分享自己透過ChatGPT的減重過程。她透露每天只需要：

向ChatGPT發送訊息，告訴它吃了甚麼、那天想吃多少卡路里，它就能夠完成所有工作。

克里斯蒂娜指出自己用這樣的方式，短短1個月就甩掉7公斤。

影片中可以看出，ChatGPT會記錄克里斯蒂娜所吃的食物成分、公克數和熱量等，並在克里斯蒂娜傳冰箱食物照片或詢問該吃甚麼時，制定健康的菜單。克里斯蒂娜坦言剛開始比較麻煩，傳的資訊也多，不過很快的ChatGPT就記住這些資訊，對她的需求越來越熟悉。

在這樣的模式維持5個月後，在ChatGPT每天快速、方便的協助下，克里斯蒂娜達到了想要的減肥效果。尤其過程中ChatGPT也會針對她的情形推薦運動菜單，加上沒有節食的壓力，讓整個減重過程中是健康的，而非使用偏方或藥物來幫助減肥。

克里斯蒂娜除美妝和減肥資訊外，也常分享親子日常。（IG@cristinagheiceanu）

克里斯蒂娜除美妝和減肥資訊外，也常分享親子日常。（IG@cristinagheiceanu）

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