紅蝽大軍再襲廣東！鮮紅閃亮如迷你小龍蝦　專家警告別觸摸或捏死

近日住在廣州市荔灣區的街坊報料稱，最近經過花地灣公園附近都會見到路邊的樹上有密密麻麻的紅色蟲子，看到都頭皮發麻。



7月16日，記者來到荔灣區青鸞街走訪，看到路兩邊種植了不少異木棉樹，在靠近花地大道北這邊的樹上發現街坊反映的紅色蟲子。有街坊表示，平時會帶小孩到這裏玩耍，擔心這些蟲子會帶來健康隱患。

還有佛山市民也在街頭看到相似的「紅色蟻群」，全身鮮紅閃亮像噴漆一樣。

廣東多地突然大量出現紅蝽。（微博影片截圖）

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這些究竟是什麼蟲子？專家表示，這是棉紅蝽，是一種植食性的昆蟲，吃植物的葉片，吸食植物的汁液，尤其是木棉樹的果子。

專家提到，其實每到夏季棉紅蝽都比較常見，經常出現在廣州，因為廣州愛種木棉。棉紅蝽一般不會主動攻擊人，其身上鮮豔的紅色其實是對捕食者的「警示色」，也提醒大家不要隨意觸摸牠們：

如果你把牠捏死了，牠分泌的汁液淌在很薄很嫩的皮膚上，可能會因人而異有點問題（影響）。

南方君提醒，公園、草地經常能見到一些不明「蟲子」，儘量別觸碰，避免受傷！，名叫蛾蚋（又稱蝶蠅、蛾蠅或毛蠓），是一種「健康刺客」。

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