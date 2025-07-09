夏季天氣濕熱，你家浴室出現這種小黑蟲了嗎？



牠遠看像蒼蠅，近看像小飛蛾，名叫蛾蚋（又稱蝶蠅、蛾蠅或毛蠓），是一種「健康刺客」。

浴室常見黑色小飛蟲千萬別用手拍！有人因此摘掉眼球 教4招防治（01製圖）

曾有人用手拍死致左眼感染終摘除眼球 點圖放大看正確防治蛾蚋方法：

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8歲女童「口吐活蟲」元兇竟然是牠

近日，揚州市婦女兒童醫院兒科診室接診了一個罕見寄生蟲感染病例。一名8歲女童在過去一個月，反覆從口中吐出一種活蟲子，有時一兩條，有時三五條，輾轉多個醫院服用常規驅蟲藥均無效。面對這一罕見病例，多學科專家聯合會診，經過疾控中心比對研判，最終確診為毛蠓幼蟲感染。

揚州市疾控中心血寄地病防制科科長徐玉慧介紹，毛蠓，俗稱「蛾蚋」，就是我們在浴室經常看到的黑色小飛蛾。其幼蟲（俗稱「地溝蛆」）常棲息在浴缸、洗手盆、馬桶水箱以及流動緩慢或長期存水的下水管道內壁。女孩家長回憶，家中浴室長期存在「小蛾子飛出」的現象。

醫生解釋：

毛蠓幼蟲污染了水體，當孩子在浴室刷牙漱口，或馬桶沖水時水花濺起，幼蟲就可能被誤食入人體。

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下水道「昆蟲之王」變身「健康刺客」

蛾蚋是自然界中最適應城市下水道生活的昆蟲之一。居家最常見的一種叫白斑蛾蚋，牠們喜好富含腐敗有機質的陰暗環境，人類聚集區的下水道、洗臉枱等就是牠的最愛。

面對蛾蚋，大家不必過於擔心，牠們本身不咬人、不吸血，因此不會通過血液傳播致病。不過，蛾蚋體表覆蓋數千根細毛，每根毛的表面有許多納米級別的細小溝槽，共同形成了類似荷葉表面的超疏水層，這些絨毛不僅是一套神奇的防水系統，也會變成病原體的温牀。牠們常年生活在下水道中，身上難免攜帶致病細菌、微生物。因此，遇到蛾蚋一定不要用手拍，雙手與其「親密」接觸後會攜帶很多細菌。

隨手拍死蛾蚋後果很嚴重

此前，曾有報道，深圳吳先生左眼下眼皮處飛落了一隻蛾蚋，他隨手將其拍死，並揉搓眼部。之後，他的左眼開始紅腫疼痛，病情持續加重，視力下降至0.02，且出現綠膿桿菌感染的症狀，最終不得不摘除整個左眼眼球。

不小心接觸了蛾蚋，一定要好好清洗。

蛾蚋怎麼除？

潮濕、積水的環境極易成為蛾蚋繁殖的温牀。夏季多雨悶熱，更要注意家庭衛生，特別是下水道系統的清潔維護。

清理環境

定期清潔廚房水槽、洗臉池、浴室等區域，避免垃圾和有機污垢在下水道殘留，減少積水產生。建議每月對排水口、地漏蓋進行刷洗，可使用專業清潔劑或消毒水對下水管道進行消毒除臭。

科學滅殺

定期向地漏倒入半杯食鹽與蘇打粉混合物，配合沸水沖洗。這種操作能夠破壞蛾蚋幼蟲賴以生存的酸鹼平衡環境，達到簡單有效的短期滅殺效果。

管道維護

使用阻隔性能更強的地漏，斷掉牠們進入室內的通道。

封堵源頭

當蛾蚋數量異常增加時，意味着排水系統存在着堆積堵塞的隱患，此時，就需要通一通下水道了。

提醒

蛾蚋雖小，隱患卻大，阻擊這種「下水道飛蛾」，關鍵在於斷絕其生存環境。夏季潮濕悶熱，請做好環境清潔、居家衛生。

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