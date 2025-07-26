最新款冷氣機飄酸味！師傅一猜即中原因　如不理會隨時染黑傢俬

夏天高溫動輒飆破30度，家家戶戶基本上都會開冷氣，不過卻有網友發現冷氣不時會飄出異味，找來冷氣師傅到宅檢查，最後發現是「香氛機」在搞鬼，呼籲「香氛別對冷氣開」。



對此，有冷氣業者也出面提醒，千萬別在冷氣房點香氛蠟燭，否則除了冷氣，傢俱也難逃被染黑的命運。

最新款冷氣機飄酸味！師傅一猜即中原因 還隨時「染黑全屋傢俬」（01製圖）

3種不同異味有不同成因及處理方式 點圖放大了解更多：

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該名網友在Threads表示，近日只要開冷氣，房間都會有一股怪味，懷疑是機器出問題。不過師傅檢查後卻說：

這最新款大金，不可能啊……你是不是有在點香氛機？

沒想到一語中的，最後清洗冷氣後，異味就消失了。他也藉此呼籲：

香氛別對冷氣開，冷氣也該定期洗。學費我繳了，經驗你收好。

有冷氣業者在貼文底下留言：

請不要點香氛蠟燭，香氛蠟燭會有燃燒不全的灰燼，冷氣會附著，最終導致你全部的傢俱染黑。

他指出，如果真的要點，務必遠離冷氣，同時時間別超過10分鐘。

家事清潔公司「潔客幫」也曾解答，冷氣異味的類型可以反映機體內部的不同問題，針對常見的異味有以下處理方式：

1. 冷氣霉味：這是最常見的冷氣異味之一，主要源自機體內部潮濕環境與黴菌孳生。出現霉味代表冷氣內部風管、冷排等零件已有霉菌附著，單靠濾網清潔無法解決。需進行拆機後的深層清洗，利用高壓水柱與抗菌劑清潔風道、蒸發器等區域，並搭配殺菌作業才能有效去除霉味。



2. 冷氣酸臭味：酸臭味多來自冷氣內部積水發酵或細菌滋生，常見於排水管堵塞、積水過久的情況。若聞到酸味，可能已對排水系統造成壓力，並使細菌大量繁殖。需檢查並疏通排水管，清除積水與內部黏附的污垢，再輔以殺菌清潔劑進行內部消毒，才能避免氣味反覆出現。



3. 冷氣悶臭味：悶臭通常來自空氣不流通與機體積灰，經由冷氣系統循環再釋出所致。此類異味常讓人感到空氣不清新、有壓迫感。可先清潔濾網、檢查冷氣進風口是否阻塞，若未改善，需針對整台機體進行內部清洗，含鰭片、風扇與進氣濾網一併處理，才能有效改善氣味。



不過民眾若是自行處理，可能因不熟悉清潔方式，反倒減少冷氣壽命。若冷氣真的出問題，還是建議尋找專家，妥善解決各種疑難雜症，保住自己荷包。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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