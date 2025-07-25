九巴阿叔大聲播片！司機高速公路停車鬧爆　後續咁做惹爭議：好驚

乘搭巴士切勿大聲使用手機。本港網絡瘋傳1段影片，指九巴74X上有阿叔用手機大聲看影片，影響司機駕駛，司機於是把巴士停在高速公路一旁，「行過去鬧爆個阿叔」。阿叔不滿，聲言要投訴司機，司機則說「歡迎投訴」，重申「而家騷擾到我揸車，我就開唔到車喇」。車上乘客不滿，要求阿叔向司機道歉，惟阿叔反問：「我要同佢對唔住？」亦有乘客要求司機開車，最終司機在「群眾壓力」下，司機返回駕駛座開車，但拍片的乘客形容「見到佢（司機）情緒咁激動其實都好驚」。



影片引來網民熱議，不少網民讚司機「做得好好」，「認同車長，支持」、「太嘈真係會令司機分心」、「如果啲聲係影響到個司機駕駛的話，司機停低架車完全係符合安全嘅選擇嚟」，又質疑為何拍片者怪責司機情緒激動。拍片者回覆強調並非怪責司機，但指「見到個司機情緒高漲去開車、講自己揸唔到車，即使你知道佢做嘅嘢係啱，都會感到不安」。



本港網絡瘋傳1段影片，指九巴74X上有阿叔用手機大聲看影片，影響司機駕駛，司機於是把巴士停在高速公路一旁，「行過去鬧爆個阿叔」。（Threads@yyte_23影片截圖）

乘搭巴士要顧己及人勿騷擾司機駕駛。有乘客於7月19日（星期六）在社交平台Threads發布影片，指乘搭九巴74X時，有阿叔用手機大聲播影片，司機於是把巴士停在高速公路一旁，然後責罵該阿叔，「頭先真係嚇死，有個阿叔喺巴士睇片開到勁大聲，之後個巴士司機行緊高速公路途中，突然停低架車，行過去鬧爆個阿叔」。

九巴阿叔大聲播片 司機高速公路停車責罵

從影片見到，巴士司機走到近中間車位置，與阿叔爭執，其間阿叔表示要投訴司機，「你叫咩名？」，司機則說「我歡迎投訴」。有乘客勸止，「細聲啲細聲啲啦，熄咗機佢，開車啦」，但阿叔聲稱自己手機沒有開聲，「真係無開聲」，司機即指「你好似好唔滿意咁喎，我同你講……」，阿伯怒道：「梗係啦，無端端俾你齕！」

巴士司機走到近中間車門位置，與阿叔爭執。（Threads@yyte_23影片截圖）

巴士司機走到近中間車門位置，與阿叔爭執。（Threads@yyte_23影片截圖）

巴士司機走到近中間車門位置，與阿叔爭執。（Threads@yyte_23影片（Threads@yyte_23影片截圖）

雙方持續爭執，司機強調「你而家騷擾到我揸車，我就開唔到車喇」，阿伯問「我閂咗機得唔得？」，司機卻重申「你好似好唔滿意咁」。這時乘客再出聲勸止，「揸車揸車揸車，唔好嘈唔好嘈，趕住時間，大家都。息事寧人，阿伯……阿叔，唔好出聲喇」，然而阿伯未有停口，再表示要投訴司機，司機則明言「投訴囉，歡迎投訴。你如果投訴，我而家我唔開車喇，我索性唔開車喇，投唔投訴我都唔開車喇，你好似好唔滿意我咁」，阿叔回應「梗係唔滿意啦！」。

乘客叫司機開車：趕時間

雙方僵持，有乘客叫阿叔向司機道歉了事，「阿哥，對唔住啦」，惟阿叔反問「我要同佢對唔住？」，乘客解釋「咁你頭先係大聲啊嘛」，但阿叔再反問「我講對唔住佢係咪開返車先？」。隨後有乘客轉而叫司機開車「咁佢而家無騷擾到你啦嘛」，司機重複「而家佢騷擾到我啊」。影片至此結束。

雙方僵持，有乘客叫阿叔向司機道歉了事，亦有乘客叫司機開車。（Threads@yyte_23影片截圖）

雙方僵持，有乘客叫阿叔向司機道歉了事，亦有乘客叫司機開車。（（Threads@yyte_23影片截圖）

樓主：見到司機情緒激動好驚

樓主補充，最後司機在「群眾壓力」下走回駕駛座開車，但仍感到擔憂，「見到佢（司機）情緒咁激動，其實都好驚」。

網民看過影片議論紛紛，不少網民讚司機「做得好好」，「認同車長，支持」、「太嘈真係會令司機分心」、「如果啲聲係影響到個司機駕駛的話，司機停低架車完全係符合安全嘅選擇嚟」、「唔好以為睇片開聲好小事，司機位係好應聲，係非常應聲，試諗下當你好專心做緊嘢，你老細喺你身邊唐僧上身咁咿咿哦哦，你諗下躁唔躁底」。

樓主補充，最後司機在「群眾壓力」下走回駕駛座開車，但仍感到擔憂。（Threads@yyte_23影片截圖）

網民撐司機做法正確：點解會怪責司機？

也有網民質疑為何樓主怪責司機情緒激動，「阿叔問題，點解會blame司機情緒激動」、「如果啲聲係影響到個司機駕駛的話，司機停低架車完全係符合安全嘅選擇嚟。只要停喺安全嘅位置，喺高速公路上面停低冇問題㗎喎，就算行行下壞車都要停啦，驚乜？」。

樓主否認怪責司機 2原因感不安

拍片者回覆強調並非怪責司機，「我好明白司機覺得好嬲係好正常，所以如果佢唔想開車我好理解，所以我都有叫司機如果想call backup就call啦，我都想揾人處理咗個阿叔，但因為好多人都拜託司機快啲開車，喺群眾壓力下明顯見到司機未可以休息一下、情緒平復返啲都答應肯開車，所以驚影響對路面判斷同道路安全，但我好慶幸同多謝呢位司機最後可以維持專業，冇俾呢位阿叔影響，完成整趟旅程」。不過他又說，「唔好話巴士、小巴定的士，你自己喺架車上面，見到個司機情緒高漲去開車、講自己揸唔到車，即使你知道佢做嘅嘢係啱都會感到不安」。