10號風球下疑公屋男女「暴風跨欄」片瘋傳！後續更狂　網民：玩命

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／8號風球／10號風球】颱風韋帕襲港，10號風球下不少人「苦中作樂」，但也要注意安全！本港網絡瘋傳多段影片，見到疑似公屋邨樓下有1對男女在暴風中作出「跨欄」、「原地轉圈跳舞」等，最後更於行車路「逆風狂奔」離開現場，令拍片的港女驚呼「香港人係咪好大壓力」。



影片引來網民熱議，有人批評2人罔顧危險，「他們一直在玩命」、「佢兩個究竟想點？感受十號風球威力？」；但也有網民認為只要不影響他人就無問題，「佢哋起碼唔係走去游水呀，冇害人啫」、「如果唔阻到人、唔危險、唔使要人救佢哋嘅話，其實都幾sweet吖」。



本港網絡瘋傳多段影片，見到疑似公屋邨樓下有1對男女在暴風中作出「跨欄」、「原地轉圈跳舞」、行車路「逆風狂奔」等舉動。（Threads@cherry_cc186 )

韋帕襲港帶來狂風暴雨，天文台於早上9時20分改發10號風球，然而10號風球仍「擋」不住「追風者」。有港女於社交平台Threads發布多段影片，指有一對男女在屋邨露天地方徘徊，留言「香港人係咪好大壓力，十號風球」。

10號風球下疑公屋男女「與風對抗」

影片見到，有1對穿風衣、短褲男女，在屋邨地面欄杆處徘徊，接連爬上欄杆嘗試「跨欄」等動作，但沒有成功。其後戴口罩的女方在「原地轉圈」狀似跳舞，男方則站在欄杆旁「與風對抗」，自得其樂。

該對男女接連爬上欄杆嘗試「跨欄」等動作，但沒有成功。（Threads@cherry_cc186 )

該對男女接連爬上欄杆嘗試「跨欄」等動作，但沒有成功。（Threads@cherry_cc186 )

該對男女接連爬上欄杆嘗試「跨欄」等動作，但沒有成功。（Threads@cherry_cc186 )

該對男女接連爬上欄杆嘗試「跨欄」等動作，但沒有成功。（Threads@cherry_cc186 )

暴風中「跨欄」跳舞 逆風狂奔女方狼狽

該對男女面露笑容「玩得開心」，影片最後更「逆風」跑出行車道，其中男方快速走遠，女方在暴風下略顯狼狽，使出「洪荒之力」破風前行追上男方，隨後一同離開現場。

影片最後男女「逆風」跑出行車道。（Threads@cherry_cc186 )

女方在暴風下略顯狼狽。（Threads@cherry_cc186 )

女方使出「洪荒之力」破風前行追上男方。（Threads@cherry_cc186 )

女方使出「洪荒之力」破風前行追上男方，隨後一同離開現場。（Threads@cherry_cc186 )

網民批罔顧危險：一直在玩命

網民看過影片議論紛紛，有人指摘2人罔顧危險，「他們一直在玩命」、「佢兩個究竟想點？感受十號風球威力？成日想爬上欄杆咩玩法？」。

不過也有網民認為只要不影響他人就無問題，「佢哋起碼唔係走去游水呀，冇害人啫」、「如果唔阻到人、唔危險、唔使要人救佢哋嘅話，其實都幾sweet吖」、「天生一對」、「熱愛生活」。