10號風球內地女被暴風吹跌影片瘋傳！插水式臉朝下飛撞　結局震撼

【韋帕／颱風／扛風／10號風球／追風】打風要留在安全地方！本港及內地網絡瘋傳1段影片，指7月20日（星期日）10號風球期間，有疑似內地女在小西灣藍灣半島公共運輸交匯處「追風」，結果被暴風吹到臉朝下「插水式」飛跌行車道撞上護欄路壆，其間多次尖叫，而她站起身後的舉動更令人意想不到。



影片引來網民熱議，「大難臨頭各自飛，好慘」、「真係不知所謂」、「如果非必要而走去咁俾風吹，真係出事係抵死」、「打風去藍灣半島呢個位擺明玩嘢」、「10號風球出街！唔該自己負責」。



本港及內地網絡瘋傳1段影片，指10號風球期間，有疑似內地女在小西灣藍灣半島公共運輸交匯處「追風」，結果被暴風吹到臉朝下「插水式」飛跌。（網上影片截圖）

颱風韋帕襲港，天文台一度發出10風球，市面橫風橫雨。本港facebook、Threads、YouTube，以及內地平台小紅書等流傳1段影片，指10號風球生效期間，有疑似內地旅客留在小西灣藍灣半島公共運輸交匯處，惟其中1名疑似內地女子被暴風吹倒，相當狼狽。

10號風球下疑內地女被暴風吹跌撞路壆

影片長32秒，見到當時小西灣藍灣半島公共運輸交匯處站有多名成人及小童，衣服雨衣激烈搖曳，停在行車道的的士也在搖動，可見暴風相當強烈。這時有1對疑似內地情侶被吹到行人路邊，其中男方抱着路牌欄杆，抓着女方的手，以防被暴風吹走，可惜毫無用處，女方下秒就被暴風吹出行車路，在尖叫聲下失平衡臉朝下「插水式」跌倒，撞上另一邊行車道護欄路壆，幸跌在地面前及時轉身未有傷及臉部。

驚險過程逐格看▼▼▼

當時小西灣藍灣半島公共運輸交匯處站有多名成人及小童，衣服雨衣激烈搖曳，停在行車道的的士也在搖動，可見暴風相當強烈。（網上影片截圖）

有1對疑似內地情侶被吹到行人路邊，其中男方抱着路牌欄杆，抓着女方的手，以防被暴風吹走。（網上影片截圖）

可惜毫無用處，女方下秒就被暴風吹出行車路，在尖叫聲下失平衡臉朝下「插水式」跌倒，撞上另一邊行車道護欄路壆。（網上影片截圖）

女方被暴風吹出行車路，在尖叫聲下失平衡臉朝下「插水式」跌倒，撞上另一邊行車道護欄路壆。（網上影片截圖）

女方被暴風吹出行車路，在尖叫聲下失平衡臉朝下「插水式」跌倒，撞上另一邊行車道護欄路壆。（網上影片截圖）

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後續舉動震驚全網

女子隨後回身坐在路壆，男方在暴風「吹動」下衝過行車道，但卻沒有走近女方，反而朝另一方向愈走愈遠。女方看着男友遠離聲嘶力竭大叫，惟男友未見回頭。女方之後站起身，在暴風下以疑似「火影跑（雙手向後）」姿勢沿護欄奔跑，直至影片結束。

女子隨後回身坐在路壆，男方在暴風「吹動」下衝過行車道，但卻沒有走近女方，反而朝另一方向愈走愈遠。（網上影片截圖）

男方在暴風「吹動」下衝過行車道，但卻沒有走近女方，反而朝另一方向愈走愈遠。（網上影片截圖）

男方在暴風「吹動」下衝過行車道，但卻沒有走近女方，反而朝另一方向愈走愈遠。（網上影片截圖）

女方看着男友遠離聲嘶力竭大叫，惟男友未見回頭。（網上影片截圖）

女方之後站起身，在暴風下以疑似「火影跑（雙手向後）」姿勢沿護欄奔跑。（網上影片截圖）

女方之後站起身，在暴風下以疑似「火影跑（雙手向後）」姿勢沿護欄奔跑。（網上影片截圖）

網民批離譜自私：不知所謂

網民看過影片紛紛批評離譜，「玩咩呢？」、「真係不知所謂」、「呢啲日子我一定唔會落街」、「如果非必要而走去咁俾風吹，真係出事係抵死」、「打風去藍灣半島呢個位擺明玩嘢」、「10號風球出街！唔該自己負責」、「唔該你哋唔好咁自私，消防員及救護員都有屋企人等佢哋返屋企！」、「條片入面仲有個小朋友喺度，佢行出兩步真係被吹走，唔明打風做咩要落街」。不過亦有網民稱影片早有流傳，並非今次韋帕10號風球情況。