颱風韋帕10號風球！港男擔遮取外賣吹剩這部份　照片瘋傳全網爆笑

【天文台／韋帕／颱風／10號風球】熱帶氣旋韋帕（Wipha）襲港，天文台於今日（7月20日）早上9時20分改發10號風球。有港男雖然不用上班，但仍要解決三餐，於是叫了外賣自取，不料只是5分鐘路程，他撐傘行到一半已抵不住狂風，，雨傘在3秒鐘被吹到消失了，只剩下手上拿着的膠柄，幸好他最後成功取得外賣回家醫肚。



帖文的照片令網民不禁爆笑，留言表示「十號風球落街擔遮想搞笑？定係放生把遮」、「個柄係留番比你勾住袋外賣」。



樓主擔遮在風雨中疾行時遇強風，雨遮瞬間解體被吹走，只剩手柄。（Threads圖片）

10號風球下港男在網上分享外賣趣事。（AI生成圖片）

10號風球下擔遮外出取外賣

10號風球下有港男分享趣事，他表示在快餐店叫了外賣，由於路程算只要5分鐘，他決家自取外賣，並擔遮在風雨中疾行。可是行到一半路程，他遇強風吹襲，雨傘瞬間解體被吹走，「吹走嗰part 3秒內直接消失咗喺我視線範圍」，只剩下手柄留在手中，令他感到相當無奈，幸好最後成功取得外賣，並安全返家。

港男最後成功取得外賣，並安全返家。（Threads圖片）

笑翻網民：打風仲擔遮？

帖文令網民笑翻，有人表示「笑到我喊，望咗好幾次，真係得返個柄」、「至少冇俾人捉住你嘅把柄」、「起碼留下了把柄」、「十號風球落街擔遮想搞笑？定係放生把遮」、「打風仲拎遮真係要驗腦」、「個柄係留番比你勾住袋外賣」、「雨衣水鞋係常識吧」。