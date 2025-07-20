颱風韋帕｜9號風球海中游水 港男怒公審 網民鬧：游少1日會死咩
撰文：喬納森
出版：更新：
【天文台／韋帕／颱風／10號風球】熱帶氣旋韋帕（Wipha）7月20日深夜增強為颱風，天文台在今日（7月20日）早上9時20分改發10號風球。有港男在網上發片，拍到今早9號風球下，有人在海面載浮載沉正在游水。
影片引來不少網民留言，鬧爆此舉非常危險「真係好X憎呢啲自私X，罔顧自己同他人安危，有事又搞到消防救命」、「游少一日會死咩」。
有港男在Threads發布影片並表示「唉！九號風都游水！」。從影片可見，當時正下着大雨，只有1人在海中游水，但有網民一度質疑「到底佢係跌落海定係游水？ 」，樓主回應指見到海中人有用浮波，相信是在游水。
網民鬧危險：唔好累人累物！
影片在網上瘋傳，惹來不少網民鬧爆，認為在9號風球下仍去海中游水是十分危險的事，「唔好累人累物！」、「X，真係好X憎呢啲自私X，罔顧自己同他人安危，有事又搞到消防救命」、「次次都有咁嘅人，颱風之下上山下海，最好簽定生死狀，唔好到出事累拯救的人」、「做乜啲人咁自私㗎，游少一日唔得嘅咩，咪連累消防員為咗救你而要賠上生命，呢啲例子經常發生」。
網民認為好自私：游少一日使死？
有人指「今朝睇新聞，啲老人家又係打風照落海游水，又話無風呀、無問題呀，其實有幾自私先鍾意咁做呢？有事嘅時候又要人去救，點解要危害其他人嘅安全？游少一日使死？」。
颱風韋帕｜天台水浸全家狂舀水？網民同情 認出是這個颱風下發生韋帕風球｜惠康Aeon貨架被搶空影片瘋傳！這1款蔬菜竟無人要買？韋帕颱風│8號風球落波2小時內要返工？ 勞工處惡劣天氣守則咁講打10號風球餐廳營業安排！麥當勞/大家樂/壽司郎/譚仔/KFC/美心MX韋帕｜10號風球維持一段時間！天文台數據驚揭7月風暴平均掛咁耐颱風韋帕‧有片｜藍灣半島刮強風 清潔工捉緊垃圾桶防吹走獲激讚韋帕風球‧有片！天星小輪變「海盜船」乘客全濕 網民︰免費沖涼韋帕打風│天文台：最快4pm改發8號風球！何時落風球要看3因素