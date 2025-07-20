韋帕暴風雨中驚見恐龍？市民穿充氣服裝外出　恐龍過馬路影片瘋傳

【韋帕／最新颱風天氣消息／天文台HKO／颱風路徑預測／颱風消息／打風／10號風球】颱風韋帕襲港，帶來強風強雨之餘，也帶來恐龍出沒？有網民今午於網上發文分享1段趣味影片，有市民於暴風雨下出門，竟然想出奇招，穿上大件恐龍造型充氣服裝遮風擋雨，而網上瘋傳「吹氣恐龍」正在過馬路的影片，惹得網民紛紛笑言「好得意，邊個走失恐龍」、「原來自古以來，地球上所有生物嘅訴求都係返工，冇嘢可以阻止到」。



颱風韋帕襲港，帶來強風強雨，有市民竟然穿上大件恐龍造型充氣服裝出門，過馬路的影片被瘋傳。（fb群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

有港男於facebook群組「大埔 TAI PO」發文表示，「地上最強侏羅紀，佢聰明吖，反正帶遮都冇用」。他分享1段從私家車內拍攝的影片，可見他當時駛至元朗教育路，在安全島前停下，影片聽到他驚呼「哇，侏羅紀啲龍都出晒嚟呀喂，打風都頂唔住嗰啲閘呀」。而畫面前方有人穿上大件恐龍造型充氣服裝，大步走過馬路，可見服裝未有影響身體移動速度。

網民：邊個放隻恐龍去野餐？

帖文引來網民爆笑說「邊個放隻恐龍去野餐？」、「10號風球恐龍都要放假」、「恐龍都趕住去返工」。不少人大讚充氣服裝實用，「當雨褸用？」、「終於有用武之地」、「唔使濕身」、「呢件雨褸其實OK喎，全方位保護」，不過也有人認為「但係返到屋企都要洗恐龍皮」。

該市民穿上大件恐龍造型充氣服裝大步走過馬路，可見服裝未有影響身體移動速度。（fb群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

帖文引來網民爆笑說，「好得意，邊個走失恐龍」、「恐龍都趕住去返工」。（fb群組「大埔 TAI PO」影片截圖）