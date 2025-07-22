在求職過程中，履歷是求職者給予企業的第一印象，其中履歷照片的重要性往往被低估。



根據HR主管分享，履歷是否附上照片可能直接影響求職成功機會，甚至有企業會直接刷掉未附照片的履歷。

求職信無回音？或因履歷表沒附上「它」 前HR：如沒放絕不約面試（01製圖）

多名HR指照片極重要 前主管：沒照片的履歷一律不約（點圖放大閱讀）：

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一名求職者近日在PTT發文詢問是否該在履歷放照片，表示因擔心隱私外洩而猶豫：

畢竟名字跟照片就這樣丟在網路上。

該名求職者也提到，目前開放履歷後主要收到地產經紀的工作邀約，因此更加猶豫是否該放上照片。

對此，多位具有HR經驗的網友紛紛提出建議：

「我是有HR經驗的，第一個看就是照片」

「我之前當主管，沒照片的履歷一律不約」



顯示履歷照片確實是HR篩選的重要參考依據。然而，也有求職者分享不同經驗：

「我沒放照片，投履歷幾乎都有收到通知」

「能力和專業很強，不放照片一樣一堆公司搶著要」



顯示專業能力仍是求職關鍵。

針對履歷開放設定，有職場老鳥建議「最好保持履歷完整，該填的都填上，但是我不會開放被閱覽，甚至會封鎖某些類別，只會丟有興趣的職缺」。另外也提醒：

公開的履歷，我反而不一定會放手機號碼，避免被騷擾。

根據人力銀行調查，約有50.8%的新鮮人會選用學士畢業照作為履歷照片。不過專家提醒，履歷照片的選擇應該要適切且專業，建議求職者在放置照片時，應同時考量職位需求及個人隱私保護。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

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