面試題目｜求職被問「什麼東西只有左手能拿」　他這樣答秒被Out

面試是進入心儀公司的第一道關卡，不僅學經歷很重要，臨場反應與創新的思維，也是很多公司看重的才能。



網路上就流傳了一道新奇的面試題目：

什麼東西左手能拿，右手卻拿不起來？

讓求職者們當下措手不及，但有一人憑著巧妙的回答被順利錄取。

求職面試題目｜什麼東西左手能拿 右手卻拿不起來？（01製圖）

如果是你又會怎樣回答？看看獲錄取者的答案（點圖放大閱讀）：

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根據《網易》報導，一間公司在面試時，出了一道特別的考題詢問應徵者，題目是「什麼東西左手能拿，右手卻拿不起來？」。

問題考倒了許多人，有求職者當場直說題目本身就有問題，認為實際中不存在這樣的東西。

另一位求職者給出的答案是「筷子」，因為左撇子就是左手拿筷子的，用右手就拿不了。不過聽完他的回答，面試官搖了搖頭，覺得答案不夠精確。

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最後一位求職者則說，她認為這個問題不能用固定的思維去回答，而是應該轉個彎思考，於是回答出「右手」，並解釋原因：

我的左手可以拿起我的右手，但是我的右手又該如何拿起自己呢？

面試官在聽完她的答案後，露出了滿意的微笑，隨後當場決定錄取。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「什麼東西只有左手能拿，右手不行？」她機智回答2字立刻錄取】