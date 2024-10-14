面試難題！被問「『由』加1筆是什麼字？」他這樣回答成功獲錄取
撰文：風傳媒
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如何準備面試是許多社會新鮮人踏入職場前的必修課。
在五花八門的面試問題中，有些是你想準備也準備不到的。
現今不少公司除基本題目外，會加入創意考題，為的就是測試求職者的問題解決能力與臨場反應。
如果是你又會如何回答？點圖放大看看3位求職者的回答及結果：
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曾有中國媒體報導，中國一間廣告行銷公司的面試官問求職者：「『由』字加1筆，是什麽字？」讓眾人陷入沉思。
中媒報導，小磊（化名）與2名大學生進入一家廣告行銷公司的面試環節，面試官詢問：
「由」字加1筆，是什麽字？
並給3人1分鐘的思考時間。
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第一位面試者不知道是什麽字，便回應：
對不起，你說的加一筆我真的想不出來，如果加三筆我就知道是什麽字。
面試官聽了後，回應：「雖然你不知道正確答案，但回答得不錯，工作態度很端正。」而後示意他回到座位上。
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第二位女生上場回答，卻直接反問面試官：
我剛才想了半天，「由」字加1筆根本就沒有這個字，你確定這個問題沒錯嗎？難道貴公司面試都是以猜字的方式決定人選？」
想當然她沒有被錄取。
最後，小磊向面試官說：
一個是「曲」，一個是「申」。
兩個答案都是面試官心中的正解，最終也成功錄取該公司。
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如果是你又會怎樣回答？看看獲錄取者的答案（點圖放大閱讀）：
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面對這些非傳統型的面試問題，「關關難過、關關過」的唯一方法就是靈活回應，這樣才能打開更多機會之門。
此外，也有許多人遇過面試官問
「有沒有另一半？」
「有沒有結婚的打算？」
「有沒有計畫要生小孩？」
等私人問題。
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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：面試被問「『由』加1筆是什麼字？」他回答這2字，成功被錄取】