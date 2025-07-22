米線店主狂兇外賣仔影片瘋傳！怒吼：唔好X攞啊　搶外賣後續更狂

荃灣享和街車房「排骨仔」翻版？本港網絡瘋傳1段「米線舖店主VS外賣仔」影片，指新蒲崗某米線店店主因「按出餐時間」問題與外賣員爭執，其間外賣員批評「未整好唔好撳出餐啊！」，店主則兇神惡煞衝出店舖要求外賣員放下外賣，「寸爆」指「你唔好X攞啊！」，隨後更搶走外賣返回店內。外賣員見狀「攞尾彩」說「唔好攞囉」，回到單車似想離開。



影片引來網民熱議，大部份人都批評米線店店主離譜，「唔尊重外賣仔，睇唔起人」、「最憎呢啲餐廳，你未整好真係唔好撳出餐」、「咁樣搶返個外賣，唔講道理」，更聲言「店主咁惡，唔敢幫襯」、「使唔使咁，好難幫襯囉」。亦有網民形容，「佢同排骨仔有得揮，又係去兇人」。



本港網絡瘋傳1段「米線舖店主VS外賣仔」影片，指新蒲崗某米線店店主因「按出餐時間」問題，與外賣員爭執。（Facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

誰對誰錯？有疑似外賣員的港男於7月19日在Facebook群組「KeeTa外賣關注組」發布該段「米線舖店主VS外賣仔」影片，指黃大仙新蒲崗某米線店因未完成餐品就按「出餐」，被外賣員質問時，店主竟發惡「搶餐」，「提前按出餐，不承認，寸佢兩句，過來搶餐」。

未完成餐品卻按出餐 遭外賣員質問

影片長15秒，見到外賣員站在米線店門口，高呼：「唔好撳出餐啊！未整好唔好撳出餐啊！」。疑似店主兇神惡煞衝出店舖走近外賣員，邊行邊說：「放低啦，放低啊！」

疑似店主兇神惡煞衝出店舖走近外賣員。（Facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

疑似店主兇神惡煞衝出店舖走近外賣員。（Facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

疑店主怒吼：放x低唔好x攞！ 搶走外賣後續更狂

雙方在門口爭執，外賣員重複「未整好唔好撳出餐啊」，疑似店主則繼續發惡咆哮：「放低啊！你唔好X攞啊！」外賣員聞言問：「咁係咪你嘅錯啊？做咩唔認啊，仲喺度嗌！」疑似店主怒吼「你放X低唔好X攞啊」，隨後更搶走外賣走回店內，另1名站在門口的男店員同樣揶揄外賣員：「咁你唔好攞啦！」

雙方在門口爭執。（Facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

雙方在門口爭執。（Facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

疑似店主怒吼「你放X低唔好X攞啊」，隨後更搶走外賣走回店內。（Facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

疑似店主怒吼「你放X低唔好X攞啊」，隨後更搶走外賣走回店內。（Facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

疑似店主走入店舖後，外賣員「攞尾彩」表示「唔好攞囉」，然後返回單車處，似想離開。

外賣員「攞尾彩」表示「唔好攞囉」，然後返回單車處，似想離開。（Facebook群組「KeeTa外賣關注組」）

網民批店主離譜：咁惡，好難幫襯

網民看過影片議論紛紛，大部份人都批評米線店店主離譜，「唔尊重外賣仔，睇唔起人」、「最憎呢啲餐廳，你未整好真係唔好撳出餐，人哋個限時已經短，你撳咗出餐又畀唔到人」、「因為啲客睇到餐廳已經整好，但係外賣員點解仲唔起步送，責任變咗喺外賣員嗰邊，咁送外賣嗰個肯定同老闆講叫佢未得唔好撳整好，點知遇到啲蠻不講理嘅人」、「咁樣搶返個外賣，唔講道理」，

亦有網民聲言「店主咁惡，唔敢幫襯」、「有無諗過人哋都會做佢客人，咁X惡，外賣仔都係打份工」、「使唔使咁，好難幫襯囉」。另有網民形容是荃灣享和街車房「排骨仔」翻版，「佢同排骨仔有得揮，又係去兇人」。