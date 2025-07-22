細思極恐！日本停車場手寫警語「勿隨地便溺」　理由令人毛骨悚然

根據日媒「LIMO」報導，近日網友@RoOqHywdq31S1dp在X平台上分享愛知縣新城市一處古戰場遺址附近停車場拍下的照片，引發眾多討論。



這是一張語氣溫和，卻令人背脊發涼的手寫告示，立在「長篠・設樂原之戰」遺址附近，呼籲民眾「勿亂丟垃圾或隨地便溺」，理由是：

這裡曾是無數戰士浴血犧牲的歷史戰場……請勿對英靈不敬、以免招來意外。

一名日本網友分享愛知縣新城市一處古戰場遺址附近停車場拍下的照片，引發眾多討論。（X@RoOqHywdq31S1dp）

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這塊看板的所在地正是1575年織田信長、德川家康聯軍，與武田勝賴交手的著名戰場「設樂原」，為歷史上首次大規模使用火繩槍的戰役之一，亦是戰國時代的重要轉捩點。

發文者指出，看板位於新城市「長篠堰堤」和「花之木公園」附近，文字全為手寫，筆跡充分表現出書寫者想提醒在此停車者的訊息。他接受採訪時表示，當地許多歷史與自然資源往往被忽視，這塊看板不僅有提醒作用，也突顯當地人對歷史的敬意。

發文者目前也在當地經營濕地保育的生態園區，致力保護奧三河地區的自然生態與文化遺產。他希望透過這則爆紅的貼文，讓更多人關心地方歷史，也提醒遊客尊重先人與環境。

這篇貼文目前已吸引超過5.7萬人按讚，網友紛紛留言表示：

「這比監視器或罰款還有效」

「這種語氣最讓人毛骨悚然」



也有人稱讚：

沒有提到禁止或不可以的字眼，而是請各位自己小心，這也太恐怖。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】