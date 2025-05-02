許多人喜歡到遊樂場的鬼屋試膽，不過由於這類地點陰氣較重，有時可能會因此遇到靈異事件。



一名女網友分享近日與男友到日本鬼屋玩耍，途中男友卻因為肚子痛棄權，讓她相當不滿，想不到背後原因竟讓她直呼毛骨悚然。

入日本遊樂場鬼屋「男友突拉她離開」 女網友事後才知極恐怖原因（01製圖）

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一名女網友在臉書社團爆料公社投稿，她表示近日與平時個性大膽的男友一起到日本遊樂場鬼屋試膽，進場不久後就遇到工作人員嚇人，這時男友突然抓住她，並說自己肚子痛要棄權，拉著她就往出口離開，原PO對男友的作法感到無法諒解，兩人也因此取消後續行程。

男友見她持續生悶氣，只好解釋原因：

剛剛我為什麼中途要帶妳離開？因為工作人員跑出來嚇人時，我看到她背上趴了一個女人，那女人對我比了「噓」，還比下一個人是妳。

原PO得知原因後起初還不信邪，直到回來後兩人到廟裡拜神，一進廟師姐就要她趕緊坐下，並說：

妳最近應該有去陰氣重的地方，有個女人差點就上了妳的身。妳本身八字輕，別去那些地方。

該網友表示，「我聽完後毛骨悚然，師姐敘述的跟男友講得一模一樣，之後在我追問下才知道，原來男友有陰陽眼，但他怕我知道會怕，所以一直都沒說，我這才明白男友之前那些謎樣的行為，明明電梯空無一人，男友卻要我靠邊站，走在路上莫名其妙側身，租房子時挑了好幾家，還有很多的小事情」。

其他人紛紛留言：

「有陰陽眼其實也是活得很累」

「戰慄迷宮真的蠻恐怖的，走完要很久，有規定裡面扮鬼只能男性，而且就算燈全開還是恐怖」

「確實很多人看不到所以也不相信真的有，覺得說看到的人很多是想像的，只能說等自己真的遇到的時候，就會知道了」

「看得到還是有好處的，知道哪兒有問題不要去，看得到的人通常不會不信邪」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】