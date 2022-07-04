源自北半球日本的南極謎之生物「Ningen」　身高超過30米如哥斯拉

在日本的各種未確認生物（UMA）和都市傳說中，有想過連遠在南半球的南極，都有日本的傳說嗎？這個據說身高超過30米的超巨大未確認生物在被稱為「南極人」，住在遙遠的南極海裡，而到底是為什麼會成為日本的傳說、還讓日本人對於南極有所期待呢？



極地海中的謎樣生物「南極人」

據說是日本政府的調查捕鯨船在前往南極周邊海域調查時，目擊了謎樣的大型生物，全身都是白色，表面滑溜，臉上有眼、口，高達30米身形就像人類一樣有兩手兩腳，手有五指但腳是鰭狀，稱這個謎樣生物為「南極人（南極のニンゲン，なんきょくのニンゲン）」。

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尤其夜晚時，常與鯨一起出現，但如果想要對南極人拍照，據說會發現相片裡只會有南極的冰山而沒有南極人的蹤影；而在調查相關人員間，對這個住在極地海裡的謎樣巨大生物在南極稱為「ニンゲン（Ningen）」，在北極則稱為「ヒトガタ（Hitogata）」。

而「南極人」的存在卻一直被隱瞞著，據說是依近藤勲《日本沿岸捕鯨の興亡》書中所提到，為不違反捕鯨規則及維護幼鯨的生存，即使有發現新物種也不會公開。

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「南極人」的存在真實性

其實「南極人」的存在是在2005年5月時，日本匿名討論版「2ch」中的秘學版（オカルト，occult）的鄉民們創造出來的；在這個混亂無秩序的網路空間中，藉由從網路中搜來的圖片再加上鄉民們千奇百怪又天馬行空的聯想，最後產出了虛構生物——「南極人」。

而南極人也並不是只存在鄉民們的都市傳說中，在許多動畫中也有相近概念的角色出現，如niconico動畫（ニコニコ動画）的遊戲、遊戲《海貓鳴泣時 (うみねこのなく頃に)》及《UNDERTALE》出現。

「南極人」的正體是什麼

根據柏格曼法則，恆溫動物的體型會隨著生存地方的緯度、海拔增高而增大，為了保留體溫而有著大量的肌肉和脂肪，會造成體溫佚失的身體構造普遍沒有，且極地冰冷的海中意外地營養豐富，造就了極地動物體型較大的特徵，也成為「南極人」巨大又圓潤的外型由來。

不論是北極或南極，由於氣候與地質的關係人類還沒有辦法完全地了解，有著現存生物以外的生物存在也不奇怪，且在極地遇到未知的巨大生物的消息也相當多，如1918年紐西蘭的漁夫遇到長達近一米的不明生物、1958年觀測船「宗谷」目擊到有著80公分左右的大頭、像牛的臉上有大眼的生物，並且命名為「南極ゴジラ（南極哥吉拉）」、1977年日本拖網漁船歸國時帶著一個疑似象鯊的巨大腐屍……等，到最近2014年，都還有俄羅斯的貨物船遇到巨大不明生物的消息。

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目前普遍被認同的「南極人」正體，一說是冰山形狀的誤認，另一說則是鯨魚等大型海生哺乳類的畸形種；而這個從網路上誕生的極地未確認生物的真實身分，仍舊給予人們無限的想像空間。

充滿謎團的神秘南極

日本人自1958年開始探勘南極，至今已超過60年且成果豐碩，例如發現臭氧層破洞、隕石和苔蘚柱，到現在，日本人對於南極的探勘仍興致高昂，而在充滿謎團，沒辦法否定沒有未確認生物存在的南極，日本人或許還會再發現許多未確認生物喔！

【本文獲「Japaholic」授權轉載。】