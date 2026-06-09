220磅漢睡覺鼻鼾聲超大！醫生警告：身體在求救　嚴重恐缺氧猝死

睡覺發出鼻鼾聲不容忽視。台灣1名30歲、體重達220磅的男子，每晚鼻鼾聲大到令太太無法入睡，到醫院檢查發現其軟顎與會厭軟骨出現塌陷，睡覺時蓋住氣道無法呼吸，被診斷出患有睡眠窒息症。



台灣有醫生提醒鼻鼾聲是身體發出的求救訊號，當氣道反覆塌陷導致呼吸中斷，造成器官慢性缺氧，可引發多種慢性病，嚴重甚至會猝死。而配戴持續性正壓呼吸器是治療首選，可有效保持睡眠時的氣道通暢，改善日間嗜睡問題及心血管的風險。



220磅男子長期睡覺發出鼻鼾聲，影響妻子睡眠質素。（AI生成圖片）

台灣花蓮慈濟醫院耳鼻喉科醫生陳柏呈指，事主為30多歲公務員，身高1.7米、體重達220磅，BMI（身高體重指數）達30以上，屬中度肥胖。而事主因肥胖導致軟顎與懸壅垂變長和鬆弛，再加上會厭軟骨下垂塌陷，睡覺時遮住氣道而無法呼吸，以致每晚鼻鼾聲如雷，被診斷有睡眠窒息症。

減肥及配帶呼吸器有效治療

陳柏呈醫生指，肥胖者體重只要減少百分之十，呼吸中止指數便可降低約四分之一，是因呼吸道周圍脂肪縮小，可讓氣體出入更加暢通。另外，配戴持續性正壓呼吸器是治療首選，讓氣道更加通暢，改善患者的日間嗜睡問題及長期心血管風險。睡眠窒息症可透過手術改善，如扁桃腺切除手術、懸壅垂顎咽成形術、舌根減積手術、會厭軟骨部分切除術等。

花蓮慈院耳鼻喉科醫生陳柏呈，指睡眠窒息症可透過手術改善情況。（Facebook圖片＠花蓮慈濟醫院）

睡眠窒息症嚴重可致猝死

陳柏呈醫生指不要輕視打鼻鼾的問題，這不僅影響伴侶的睡眠質素，也是身體所發出的求救訊號，呼吸有聲音代表氣道不順，有可能出現呼吸中止的情況，造成記憶力變差及憂鬱等情況。此外呼吸中斷導致體內氧氣濃度急速下降，造成器官慢性缺氧，引發心臟病、高血壓、中風、糖尿病、失智等慢性病，嚴重者甚至會猝死。