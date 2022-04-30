【電風扇選購貼士】睇一個位即知大唔大風　想慳電靜音最好買呢款

電風扇的扇葉數量有差別，你知道嗎？電風扇是節省冷氣電費的絕佳幫手，台灣電力公司（台電）建議，選擇電風扇可依需求及使用環境來評估，扇葉多的電風扇可讓風吹起來柔和且安靜，而習慣吹大風的人最好選擇扇葉少的電風扇，才不會覺得風不夠強。



台電25日於臉書「電力粉絲團」發文表示，市面上的電風扇有3片、4片、5片、7片、9片的選項，而扇葉多寡的差別在於風量和噪音，扇葉數量多代表葉片震動小、風切聲小、風量較柔和，反之，扇葉數量少代表葉片震動大、風切聲大、風力較強。

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台電說明，購買電風扇可依需求及使用環境選擇，如果喜歡風吹起來較柔和且安靜，最好選擇多扇葉，習慣吹大風的人則適合少扇葉，才不會覺得風吹起來不夠強。

另外，台電也建議，民眾購買電風扇時，應該選擇有品牌、節能標章與商品安全標章的產品，若想省電則推薦DC直流的電風扇，「電風扇跟循環扇是幫冷氣省電神隊友，冷氣設定26到28度並搭配電扇就很涼唷！」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：挑選電風扇，選扇葉幾片的最好？台電曝一招挑選秘訣，這樣買風力強又省電】