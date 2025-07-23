近期多地持續高溫，加上三伏天的到來，一些地方氣溫突破40℃。如何使用冷氣機，成為熱門話題。



提醒！別捨不得開冷氣機，記住這5點，冷氣機既省電又舒服。

冷氣機慳電法總整理：外出多久要關？用哪模式？應否同時開風扇？（01製圖）

【懶人包】一個圖輯看清冷氣機慳電法教學重點節錄（點圖放大閱讀）：

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1. 冷氣機黃金溫度：白天25-26℃、夜間27-28℃

日常冷氣機溫度建議設置在26℃-28℃的「黃金區間」，這個區間不會因為溫度太低導致冷氣機病，體感最舒適，而且也相對省電。白天25℃-26℃體感舒適，夜間睡眠可升至27℃-28℃，避免後半夜過冷。

剛剛回家打開冷氣機，可先開23℃快速降溫，30分鐘後調回26℃，避免長時間低溫運行。

2. 模式選擇技巧：睡眠模式、抽濕模式還是節能模式？

1. 睡眠模式：有些品牌冷氣機會有專門的「睡眠模式」，夜間開啟後，冷氣機自動逐步升溫並降低風速，省電且能避免感冒。



2. 抽濕模式：抽濕模式潮濕地區首選，當濕度>60%時（如南方梅雨季），抽濕模式比製冷省電30%，同時體感溫度下降2℃-3℃。乾燥的北方地區則不建議，避免呼吸道太乾不適。



3. 節能模式：有些品牌的冷氣機可選擇「省電模式」，也能減少晚上長時間開冷氣機的耗電量。



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3. 搭配風扇降溫：冷氣機+風扇組合省電又涼快

「冷氣機+風扇」組合：日常屋裏可搭配空氣循環扇/風扇，讓屋內空氣流動起來，風扇促進冷氣循環，體感溫度降2℃-3℃。比如：冷氣機設28℃+風扇≈體感26℃效果。



建議風扇擺放位置：置於冷氣機下方，將冷風吹向房間深處，可選擇柔風/自然風。



4. 冷氣機風向朝上吹：冷空氣會自然地向下沉降

很多人不開冷氣機還有一個原因，覺得冷氣機的風吹在身上不舒服，其實冷氣機風向可以設置成朝上吹，或上下襬風。這是因為冷空氣比熱空氣密度高，會像水一樣自然向下沉降。

當冷氣機冷風向上吹時：

冷風先抵達天花板

→ 緩慢向下沉降

→ 均勻擴散至整個房間



這樣避免冷風直吹人體，減少「頭痛/關節痛」，同時實現全屋溫度均衡。

5. 短暫外出不關機：外出＜1小時不建議關冷氣機

重啟冷氣機的耗電相當於持續運行20-30分鐘。外出＜1小時的情況，建議不要關閉冷氣機，冷氣機溫度調高1℃-2℃即可。

專家介紹，頻繁開關冷氣機還可能給壓縮機造成較大壓力，導致其使用壽命縮短。想要冷氣機省電，更有效的做法是：儘量減少室內和室外的熱交換，冷氣機不用的時候徹底斷電；建議使用變頻冷氣機。

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