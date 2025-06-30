無3C標識尿袋　如不上飛機　可在內地使用嗎？附真假標誌分辨方法

近日，羅馬仕、安克等行動電源（尿袋）品牌宣布召回旗下多款行動電源；多款行動電源品牌的3C認證證書被「暫停」。根據統計，今年已發生15起旅客攜帶的行動電源在空中起火冒煙事件，比去年同期增加了約一倍。中國民航局發布緊急通知，禁止攜帶部分行動電源搭乘境內航班。



被召回的行動電源安全問題出在哪裡？消費者手中，既沒有3C認證也沒有被召回的行動電源，還能不能使用？

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被召回的行動電源 問題指向電芯原料

近日，羅馬仕、安克兩品牌官網相繼發出通知，要分別召回總共120多萬台行動電源。這些行動電源的主要問題指向電芯原料，電芯是組成電池的最小單元，而行動電源裡90%是電芯。羅馬仕表示，由於部分電芯原料的來料原因，極少數產品在使用中可能存在過熱現象，在極端場景下使用可能產生燃燒風險。

安克在召回公告中表示，發現某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原料變更，這可能導致極少數產品在長期循環使用後隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒的安全隱患。

有媒體稱，兩家企業進行召回的原因為使用了安普瑞斯（無錫）有限公司提供的材料，導致出現相關問題，對此，安普瑞斯表示正在進行調查中，暫不進行回應。此外還有媒體報導小米、綠聯等品牌行動電源也使用了安普瑞斯提供的資料，但兩家公司都表示沒有召回計劃，行動電源可以正常使用。

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沒有3C標識也未被召回的行動電源還能用嗎？

2024年8月起，內地市面上銷售的行動電源都要有3C標示。在此之前購買的、沒有3C標識且未被召回的充電寶，還能用嗎？法律問題專家岳屾山表示，從 2024年8月1日起，如果商家銷售了沒有3C認證的充電寶，就違反了國家的產品品質法等法律法規：

對於消費者來說，沒有被召回的充電寶能夠使用。但在乘坐公共交通工具時，請遵守相應規定。

什麼是3C認證？如何辨識真偽？

3C認證（China Compulsory Certification，中國強制性產品認證）是我國為保護消費者人身安全、國家安全及環境，依法實施的強制性市場准入制度。根據國家規定，正規上市的行動電源必須取得3C強制認證。

從3C認證標誌的正面對光觀察它，標誌為白色底板，黑色圖案。用目光對準標誌畫面觀察，透過3C認證標誌菱形看，標誌畫面有深遠的立體感覺，有真實感。如果沒有立體效果，那麼可以判斷是仿冒的標誌。

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