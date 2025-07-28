結婚一年半沒避孕造人失敗　網紅認精子有問題　三招成功「救精」

擁有超過93萬訂閱的南韓人氣YouTuber 「肌肉山山」，因幽默的整姊姊系列影片走紅，2023年7月定居台灣後，與妻子 Jooni 展開新生活。去年初兩人甜蜜步入婚姻，但近日他在最新影片中坦承，兩人正面臨艱辛的求子之路，自己更曾被檢查出精子狀況異常，讓他感嘆：「沒想到懷孕會這麼困難。」



肌肉山山分享，一開始夫妻倆都認為自己年輕、身體健康，應該不需要特別努力就能順利懷孕，但結婚一年半來始終沒有消息。於是今年初，他們決定回韓國接受身體檢查，沒想到Jooni的狀況一切正常，自己卻被告知精子活動力異常，消息讓他一時難以接受，一整天沉默不語。

肌肉山山2023年7月定居台灣後，與妻子 Jooni 展開新生活。（微博＠jiroushanshan）

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面對突如其來的打擊，他沒有放棄，反而下定決心全面調整生活作息。他諮詢專家後得知，精子更新週期約為三個月，因此他開始實行健康飲食、堅持晚上11點前就寢、並規律運動，希望能讓身體恢復最佳狀態。

肌肉山山被告知精子活動力異常。（截圖）

三個月後，他在台灣醫院複檢，醫生告訴他精子品質恢復得相當不錯，數量甚至高於平均值，「可以排前三」。雖然結果令人鼓舞，但仍遲遲未傳出好消息。醫生也建議，Jooni可以再做更全面的婦科檢查，深入了解是否有其他因素影響懷孕機率。

肌肉山山分享這段心路歷程，讓許多觀眾感受到他對家庭的期待與努力。影片一出，不少粉絲留言鼓勵兩人：

「你們會成為很棒的爸媽」

「加油，希望好消息很快來臨」。



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