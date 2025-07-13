韓國爆紅「韭菜貝果」藏玄機　泌尿醫生揭「壯陽菜」驚人營養價值

台灣泌尿科醫生呂謹亨近日分享一款在韓國爆紅的「韭菜洋蔥乳酪貝果」，並藉此提醒民眾韭菜其實不只是重口味食材，更是被譽為「壯陽菜」、「起陽草」的健康蔬菜。韭菜富含多種營養素與植物化合物，不僅具抗氧化、促進消化、保護心血管等功能，對男性生殖健康更有研究支持。食用雖好，仍需留意個人體質與禁忌族群。



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呂謹亨表示，韭菜富含硫化物如大蒜素與DATS，有助抗氧化與抑制發炎，也可能具抗癌活性。此外，韭菜還含有維生素C、K、葉酸、鐵、鋅、鉀等營養素，以及膳食纖維與類黃酮如槲皮素，有助於腸道健康、膽固醇調節與免疫系統支持，堪稱營養豐富的綠色蔬菜。

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呂謹亨提到，研究當中顯示，韭菜萃取具備抗氧化與免疫促進功效，亦有文獻指出，韭菜與葱蒜類蔬菜攝取與降低結直腸癌風險有關。其皂素與類黃酮有助膽固醇代謝、腸道蠕動與預防自由基損傷，對男女皆具保健效果，是日常飲食中值得攝取的蔬菜選擇之一。

呂謹亨說，從動物實驗的結果來看，韭菜成份有助於提升精子活力與睪固酮濃度，可能對男性性功能有積極作用。此外，其黃酮與含硫化合物可促進血管擴張、提升血液循環，對改善勃起功能亦被部份文獻支持。難怪被民間譽為「壯陽菜」。

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儘管韭菜營養豐富，但呂謹亨提醒，以下族群食用仍需謹慎，分別是「腸胃功能弱」、「易腹脹腹瀉者」、「肝炎或肝功能障礙患者」、「泌尿道感染或陰囊潮濕搔癢者」，以及即將手術者。因韭菜含有大蒜素等抗凝成分，術前一週應避免大量食用以防出血風險。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】