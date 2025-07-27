番梘隨時毒死J？醫生教這樣做正確清潔陰莖　最後一步驟好緊要

每年夏天一到，泌尿科診所就迎來一波「弟弟搔癢潮紅潮」。不少男性就診時滿臉無辜，「醫生我都有洗啊！」但醫生只想無奈提醒一句，「你洗了，不代表你洗對了」。台灣泌尿科醫生朱信誠在臉書表示，陰囊與包皮區域的清潔常被忽略，不少人甚至用錯清潔產品與方式，反而引發皮膚炎、黴菌感染，讓原本可以避免的小問題變成大困擾。



肥皂別亂用，小心「毒死」弟弟。（unsplash＠Giorgio Trovato）

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肥皂別亂用，小心「毒死」弟弟

許多人習慣用肥皂、沐浴乳從頭洗到腳，但你知道嗎？這些產品多含香精、酒精與強力界面活性劑，對於生殖器這種敏感部位來說，就像拿漂白水洗眼睛，後果不堪設想。朱信誠建議，選擇無香料、無酒精、低刺激的私密處專用清潔產品，才能溫和又有效地清潔。

每天洗一次不嫌多！流汗、運動後更該洗

陰囊與包皮是細菌最愛的環境，悶熱、潮濕、有皺褶。這些結構天然就容易積汗積垢，加上台灣夏季濕熱，若不每天清洗，黴菌感染、異味、搔癢接踵而來。建議至少一天洗一次，如果有運動、流汗或性行為，更應盡快清潔，守住生殖健康的第一道防線。

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正確的清潔步驟也不可忽視：

溫水洗滌：避免過熱或過冷，過熱可能傷皮膚、過冷容易緊縮不適。



徒手或柔軟毛巾清洗：別拿菜瓜布或太粗糙的毛巾猛刷。



包皮可輕拉翻開清洗：但請記住「輕」字訣，千萬別硬拉硬扯，以免受傷。



朱信誠特別提醒，許多包皮垢（smegma）其實是正常分泌物，但若清不乾淨就容易滋生細菌，長期還可能引發發炎或異味問題。

最重要的一步：擦乾！

很多人洗完覺得清潔就完成了，卻忘記「擦乾」這個關鍵步驟。「潮濕的陰囊區域不擦乾，等於讓細菌住五星酒店」。建議使用乾淨毛巾將下體徹底擦乾，並穿著透氣棉質內褲。有陰毛的朋友若常有異味困擾，也可以考慮適度修剪，減少汗液與細菌的積聚。

簡單說就是，用對的產品、對的方式、在對的時間洗，弟弟就會變成乾淨寶寶。

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