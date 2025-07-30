乘客斥九巴車長拒收放輪椅斜板　爭執影片惹議　九巴調查後這樣說

輪椅人士上下巴士，均須他人協助收放輪椅斜板。有巴士乘客於網上發文批評，1名46X線九巴司機拒絕為乘坐輪椅的婆婆放輪椅斜板，結果由同行的男子和外傭自行放斜板，下車時男子與司機爭執，並再度自行放斜板。發文的乘客將爭執過程拍下，公審司機工作態度，表示已向九巴投訴該司機。



九巴回覆《香港01》查詢表示，周一（7月28日）上午9時許，九巴一輛路線46X巴士駛至聯接街站時，其中一名乘客疑因輪椅上落問題與車長發生爭拗。根據調查結果，涉事乘客在登車時未待車長降低車身，便擅自打開輪椅斜板及將同行輪椅乘客推上巴士；及至下車時，涉事乘客亦未待車長離開駕駛室，便將輪椅推至上車門位置，打算自行打開輪椅斜板，安排輪椅乘客下車，車長隨即提醒乘客稍移玉步，反被乘客指責於登車時未有提供協助。



有巴士乘客於網上發文批評，1名46X線九巴司機拒絕為乘坐輪椅的婆婆放輪椅斜板。（Threads影片截圖）

該巴士乘客於7月28日（星期一）在Threads發文批評，「今日搭巴士個車長好型，完全唔幫阿婆婆開板收板，咁個叔叔同工人姐姐上車嗰陣做埋，但落車冇收板個司機仲勁X寸，真係好嘢」。

乘客不滿九巴車長拒收放輪椅斜板

樓主上載1段47秒影片，見到事發在46X線往美孚的九巴上，1名男子及1名外傭站在車頭位置準備下車，兩人中間有位坐輪椅的婆婆，男子與司機爭執，不滿起初巴士到站時，司機未有開門，「頭先你都冇開門啦」。外傭揮手勸架，但兩人未有停下，司機反斥「截車得㗎」，男子反問「我冇截車？」。

樓主上載1段47秒影片，見到事發在46X線往美孚的九巴上，男子與司機爭執，不滿起初巴士到站時，司機未有開門，外傭揮手勸架。（Threads影片截圖）

隨後司機開前門讓3人下車。（Threads影片截圖）

男子邊自行放輪椅斜板，邊批評司機「我冇截車？你唔好成日戴住副黑超眼鏡當係超人先得㗎，大佬，冇截車？」。（Threads影片截圖）

爭執影片曝光惹熱議

隨後司機開前門讓3人下車，男子邊自行放輪椅斜板，邊批評司機「我冇截車？你唔好成日戴住副黑超眼鏡當係超人先得㗎，大佬，冇截車？」。待3人下車後，由於男子未有收起斜板，於是司機離開駕駛座收板。

眾人於車外繼續爭執，聽到男子斥責「你唔好諗住得你一個巴士司機先得㗎，大佬！大家都係行家嚟㗎咋」，怎料司機嘲諷道「行家你就唔好咁多嘢講啦！」，男子最後激動指斥「X你，咁嘅態度，你乜X嘢態度啫你，冇截車？」，影片就此完結。

男子自行放輪椅斜板，協助輪椅婆婆下車。（Threads影片截圖）

待3人下車後，由於男子未有收起斜板，於是司機離開駕駛座收板。（Threads影片截圖）

待3人下車後，由於男子未有收起斜板，於是司機離開駕駛座收板。（Threads影片截圖）

網民齊轟司機：直接投訴啦

帖文引來網民批評司機，「做人唔可以咁，你揸得架車就要做！唔做就返屋企」、「我間唔中都遇到冇笑容，唔想幫手嘅司機，但你呢個真係極品，司機你總有一天都會老」、「直接投訴啦，我揸九巴都未見過有師兄可以咁X街」、「好多巴士哥哥都好好，呢個真係影衰晒」、「老實講，10個有10個巴士司機都會開收踏板，間唔中會有啲客客氣氣叫人小心上落，黑口黑面嘅都會見到，但都唔會咁寸，咁嘅巴士佬真係冇見過」。

有網民慨嘆，「睇婆婆表情，佢心裏一定好難受，老人家好怕煩到人，佢哋會將問題歸咎落自己身上」、「婆婆驚麻煩到人，以後都唔敢去街，真係多得呢啲人唔少啊」。

眾人於車外繼續爭執，聽到男子斥責「你唔好諗住得你一個巴士司機先得㗎，大佬！大家都係行家嚟㗎咋」。（Threads影片截圖）

於車外爭執一輪後，巴士司機回到車上。（Threads影片截圖）

九巴：乘客未待車長行動擅自收放輪椅斜板

九巴回覆《香港01》查詢表示，星期一（7月28日）上午9時許，九巴一輛路線46X巴士駛至聯接街站時，其中一名乘客疑因輪椅上落問題與車長發生爭拗。

九巴指出，根據調查結果，涉事乘客在登車時未待車長降低車身，便擅自打開輪椅斜板及將同行輪椅乘客推上巴士；及至下車時，涉事乘客亦未待車長離開駕駛室，便將輪椅推至上車門位置，打算自行打開輪椅斜板，安排輪椅乘客下車，車長隨即提醒乘客稍移玉步，反被乘客指責於登車時未有提供協助。

九巴呼籲乘客為安全起見，切勿擅自操作巴士上設施，輪椅乘客應待車長或外勤人員降低巴士車身，打開輪椅斜板後，才上落巴士。