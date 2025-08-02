衝浪美女比堅尼被沖走！暖心教練「雙手緊抓幫遮胸」　網：想轉工

炎炎夏日，許多民眾會選擇到海邊戲水消暑。



近日網路瘋傳一組戲水照片，只見衝浪妹的比堅尼遭浪沖走，疑似教練的男子立刻雙手護住女生的胸部，不僅在X平台上超過194萬人次點閱，傳到PTT上也讓網友驚呼連連，直喊：

「放開！讓專業的來」

「我決定轉行了」



一名衝浪妹的比堅尼遭浪沖走，疑似教練的男子立刻雙手護住女生的胸部，照片在網上引起熱烈討論。（PTT截圖）

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一名網友在X平台上曬出一組照片，只見一名皮膚白皙的衝浪妹蹲在衝浪板上，上半身的泳衣似乎早已遭浪沖走，而身旁疑似衝浪教練的金髮男子，毫不遲疑伸出雙手替女子護胸，深怕對方走光。原PO更在文末直呼：

這位工作人員果然一絲不苟，盡職盡責。

羨煞眾多男性的照片曝光後，許多網友紛紛回應：

「工作人員脫自己衣服給她就好，他倒好雙手緊抓不放」

「有人可以介紹這個工作給我嗎」

「保護得很好」



此外，這組照片傳到PTT後也引起眾多網民討論：

「現在應徵教練還來的及嗎」

「放開！讓專業的來」

「我決定轉行了」

「那個高度自己遮用走的就好了啊」

「那個深度女生自己乳趴在板上都能划回岸邊」

「拿衝浪板遮住不就好了」



不過，也有網友質疑2人動作過於親密，可能並非教練和學員：

「正常不是女生自己遮，男生扶身體嗎？這擺明情侶吧」

「看圖說故事？搞不好那是她男朋友啊」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】