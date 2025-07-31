內地中學去日本遊學　13歲女學生在街頭突遭36歲美國男揮拳打頭

據日媒報道：7月29日晚上7點左右，京都市中京區的街頭上，一群來自中國的中學生來日本參加「研學旅行」，正在老師帶領下步行回酒店。隊伍裏有一個13歲的女生，正和大家一起走着，突然，一名男子靠近隊伍，毫無預兆地揮拳打在這名女生臉上。女生被打得愣住了，身邊的同學和老師也都嚇了一跳。帶隊老師第一時間衝上去，把這名男子按住，現場有人報警。



幸運的是，女生並沒有受傷，只是受了驚嚇。很快，京都府警方趕到現場，將男子帶走調查。這個自稱「藝術家」的36歲美國人面對警方時否認動手，說自己「什麼都沒做」。

日本媒體報道有關事件。（asahi.co.jp）

警察目前還在調查事情經過。老師和同學們都很關注女生的狀態，大家也沒想到，在日本遇到這種突發情況，打人的還是一個美國人。

這起事件後來在學生和家長之間傳開了，大家覺得很離奇，也多了幾分警惕。至於那名麼美國男子為什麼突然動手，目前還沒有更多解釋。

日本網友如此評論：

事件引發日本網友熱論。（X截圖）

上周我去大洋洲旅遊，結果在路上遇到一個素不相識的當地男人，他對我大聲咒罵。之後有一天我在街上走着，又有一名不認識的當地人從車裏朝我喊罵。當時我在想，這是不是針對亞洲人的仇恨行為。雖然不能確定，但讓我心情很糟糕。看到這篇新聞，我也覺得也許是同樣的原因。受害者還是一名中學生，實在讓人覺得很可憐。

事件引發日本網友熱論。（X截圖）

現在中國的學生會來日本參加修學旅行啊，原來如此。但是，竟然有人動手打一個13歲的女孩，簡直難以想象。能夠及時制服施暴者的老師真的很厲害。雖然受害的孩子身體上沒有受傷，但心理上肯定受到了很大的衝擊。

事件引發日本網友熱論。（X截圖）

即使外國人被當場逮捕，他們往往也會裝作什麼都沒做的樣子。因為語言不通，還必須要安排翻譯，所以調查起來既費時又麻煩，導致警察的工作負擔加重。長此以往，警察也就漸漸不太願意去逮捕外國人了。這也是「外國人檢舉率並不高」的原因所在。

事件引發日本網友熱論。（X截圖）

本來修學旅行應該是留下美好回憶的時候，結果卻遭遇陌生人的毆打，這一定讓她感到非常害怕。真心希望她接下來的旅程能順利愉快，也能平安無事地回國。

事件引發日本網友熱論。（X截圖）

現在明明是發生在日本的案件，但卻越來越多的案件裏完全看不到日本人參與。自民黨到底在幹什麼？說好的50億資金又被用到哪裏去了？

事件引發日本網友熱論。（X截圖）

請不要在日本進行中美摩擦。

事件引發日本網友熱論。（X截圖）

其實，這次並不是大人像拳擊手那樣用拳頭猛擊，而是比如用手掌打了一下，沒有造成骨折或者明顯的傷痕，所以才被警方認定為「沒有受傷」。雖然他是當場被抓住的，但依然否認動手。此外，事情發生在晚上，也讓人不免好奇他當時是否喝醉了。

說實在的，像這樣突然被陌生人襲擊的事件在日本還是極少數。絕大多數情況下，日本的治安依然非常好，外國遊客和學生在這裏通常都能很安心地生活和旅行。遇到這類意外，終究只是個例，日本整體還是值得放心的安全國家。

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