日本「痴漢的士司機」竟突然狂舔女乘客這部位　她嚇到不敢反抗

有些人的怪癖，真的讓人三觀盡毀。雖然我們總覺得日本是個治安很好、社會秩序井井有條的國家，但怪事和猥瑣事，其實哪兒都不缺。



今年7月5日凌晨，日本北海道的札幌市就發生了一起讓人無語的的士怪案——司機竟然在車上強行脱掉女乘客的鞋子，隨後當場舔起了她的腳趾。這種劇情，國內很多人都只會覺得「離譜」，沒想到會活生生發生在日本的的士裏。

日本的士司機竟突然狂舔女乘客腳趾 嚇到她不敢反抗（01製圖）

怕司機作出更恐怖舉動不敢反抗 點圖放大了解更多：

+ 15

整件事曝光後，第一反應是噁心，第二反應才是害怕。這位女乘客是一名20多歲的女性，那天凌晨三四點鐘，她從札幌市白石區上車，準備回厚別區。夜深人靜，外頭是寂靜的城市，車廂裏就她和司機兩個人。平時日本的士司機的服務，給人的印象是老實本分，笑臉迎人，遇到醉酒的客人還會貼心幫忙開門。但沒想到，這名33歲的男司機，完全突破了人類底線。

據報道，的士行駛途中，司機不知道哪根筋搭錯了，突然把手伸到後排，一把抓住女乘客的腿，把鞋子強行脱下來。緊接着，更讓人噁心的事發生了，他居然把嘴湊過去，舔起了她的腳趾。試想一下，當時凌晨，女乘客孤身在異鄉，突然遭遇這種變態行為，整個人肯定嚇傻了。她當時沒有反抗也沒有大喊大叫，大概是又怕又懵，生怕刺激到司機發生更嚴重的事。

等到下車後，女乘客才反應過來，過了大約一個小時，她鼓起勇氣報了警。警方接警後也很重視，立刻調取了的士的行車記錄儀，很快鎖定了嫌疑人。7月18日，警方將這名男司機逮捕。據悉，案發後這名司機就已經辭職，現在自稱無業。面對警方的訊問，他也沒作什麼無謂的狡辯，承認了自己的行為。警方還在進一步調查他是否還有其他類似的犯罪。

其實，在日本，的士司機整體形象並不差。日本社會重視服務業的聲譽，的士行業也一樣，無論是乾淨整潔的車輛，還是熱情禮貌的服務，都被不少遊客點讚。深夜叫車回家，本應是最安全的選擇。正因如此，這樣的案件才讓人覺得格外噁心和憤怒。這不是普通的小偷小摸，也不是路邊的醉漢騷擾，而是身處「安全空間」時被人突破底線，感受到的人身威脅和心理陰影，絕不是一句「沒有受傷」就能帶過的。

日本的士司機普遍形象不差。（示意圖，《First Love》劇照）

總之社會再安全，個人警惕不能丟。日本雖然治安好，但類似的奇葩案件並不是第一次發生。對於女性來說，深夜出行最好提前規劃好路線，必要時和家人或朋友分享行程訊息。遇到不對勁的人或事，及時求助、報警，別顧忌面子，也別想着「忍一忍就過去了」。

最後，關於那位女乘客，她的冷靜報警與堅決維權，其實給了很多人啟示。遇到侵犯，別沉默、別猶豫，用法律武器維護自己。這是給自己負責，也是給其他潛在受害者撐腰。每個人都希望生活在讓人安心的環境，但世界上總有那麼些「意外」時不時跳出來挑戰底線。與其期待壞人自動消失，不如讓違法者付出代價，讓制度的力量儘量補齊人性的漏洞。

【延伸閱讀】帶爸媽日本自由行 因1事氣到兩老第2天已想回家 網民鬧爆不孝子（點圖放大閱讀）：

+ 13

【本文獲「日本這些事兒」授權轉載，微信公眾號：riben66666666】