中國教書日裔女老師回日本慘被殺！疑兇「特殊身份」曝光惹熱議

7月26日晚上，佐賀縣伊萬里市一棟普通民宅的門鈴突然響起。這一聲門鈴，成了日語老師椋本舞子人生的終點。



椋本舞子，40歲，原本還在中國景德鎮陶磁大學做日語講師。這幾年，中日之間往返奔波，她把自己的日子拆成兩半，一半在異國他鄉教書育人，一半留給日本老家的母親和貓。

一名深得中國學生愛戴的日裔女老師回日本時被殺害，疑兇為來自越南的實習生，事件引起熱論。（テレ朝NEWS）

學生稱她是「最溫暖的日本人」 案發時死者母親同遇襲（點圖放大看相關照片及當地報道）：

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據中國學生介紹，舞子是那種性格溫和的人，總會在課上帶些生活的小故事，有時聊聊家裏的貓，有時說說日本的風俗，學生們都覺得，她身上帶着一股「不急不躁」的氣息，讓人願意靠近。

這個暑假，舞子結束了一個學期的課程，揹着包回到佐賀，準備陪母親過一個安靜的假期。也許她還在盤算着秋天要給中國學生們講什麼新內容，甚至手機裏還留着和中國朋友們的約定：

等秋天見面再一起吃飯。

沒有人會想到，這次回家會以這樣的方式結束。

案發當天夜裏，舞子和母親剛吃完晚飯。門鈴響起時，家裏氣氛其實還挺鬆弛的。母親起身去開門，外面站着個陌生的年輕男人。對方用帶口音的日語說：

錢，錢包。

母親愣了一下，還是下意識回頭叫女兒出來。兩個女人對上了一個神情緊繃的外國青年。

男人幾乎是直接闖了進來，嘴裏只重複着「錢、錢包給我看看」。椋本舞子趕忙出來，面對着眼前的陌生男子，慌亂之中把家裏能拿出的1萬日元遞了過去。可對方仍不滿足，繼續威脅，硬是又搜出1000日元。

錢到手後，事情本該到此結束。但空氣卻變得更加緊繃，下一秒，那名男子忽然亮出一把長約13.5釐米的刀，對着椋本舞子和她母親接連刺去。刀光下，舞子的頸部和腹部很快多處被刺，鮮血止不住地流淌，很快失去知覺。

母親也被刀劃傷了脖子，但在慌亂中，她硬是從側門逃了出去，一路跌跌撞撞跑到鄰居家呼救。那一刻，她心裏反覆只有一句話：

我願意替女兒死。

等警察趕到時，椋本舞子已經倒在土間，生命定格在那一刻。屋內一片狼藉，櫃子、抽屜都被翻得亂七八糟，地上留下了血跡和嫌疑人清晰的腳印。更讓人心驚的是，家門口的可視門鈴還記錄下了作案人的模樣。

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警方展開調查沒花太久功夫就有了突破。那名男子正是住在案發地幾十米外的實習生宿舍裏，24歲的越南技能實習生ダム・ズイ・カン（Dam Zui Kan）。他平日和幾名越南實習生一同生活，在伊萬里市內的食品加工廠上班。作案後，他若無其事地回到了宿舍。警方在他房間裏找到了那把帶血的13.5釐米長刀，衣服上也有血跡。

案發當天下午五點多，警方找到他時，他配合接受調查，但始終低頭，不願多說一句話。面對警方訊問，他只冷冷地回應：

我什麼都不想說。

直到深夜，警方才以「強盜殺人」和「入室搶劫」兩項重罪將其正式逮捕。

舞子的母親至今都說：「我和他完全不認識。」警方初步調查也沒發現嫌疑人與椋本家有任何往來痕跡，一切都像是隨機作案。

但街坊鄰居還是議論紛紛，有人覺得，這樣的案件本地從未見過，有人開始擔心「以後是不是還會發生」。刑警們根據現場判斷，嫌疑人是單獨行動，動機極可能是搶劫。

新聞很快在地方和全國引起震動。警方在28日凌晨召開記者會，伊萬里警署署長平川博幸鬆了一口氣地說：「能這麼快破案，也算是讓當地居民安心了。」但安慰話語背後，這個原本安靜的小鎮，卻因為一個陌生男人的闖入，留下了永遠也補不上的裂縫。

而在景德鎮，收到消息的中國學生和同事一時間都愣住了。有人在朋友圈發了椋本老師的合影，有人在日本新聞網站下留言，日語、中文、甚至越南語的評論混雜在一起。她的學生劉雨欣寫道：

椋本老師特別喜歡貓，也總能記得每個同學的事，她是我們遇見過最溫暖的日本人。

還有中國朋友清水女士回憶，幾個月前還一起在景德鎮大學做活動，那時椋本老師幫她翻譯，推廣人偶文化，大家都覺得她很有親和力，不分國籍、不分身份。

舞子的遺物後來由親屬收拾，書桌上還攤着幾本學生的作文和手寫的課程筆記。手機裏存着很多日常的小照片，最多的是貓。那些充滿煙火氣的小片段，本該在以後的課堂裏繼續流淌下去。

日本網友評論：

「因為聽說遇害的女性是日語老師，所以在看到這篇新聞之前，我一直以為她是不是在案發的那個城市裏，專門負責給外國實習生（研修生）上日語課。如果真是那樣，她就和這名嫌疑人存在交集，也可能是因此成為目標。不過，事實看來並不是這樣。聽說她其實是從中國回國探親時遭遇了不幸，真的是太倒霉、太令人唏噓了。在這裏對那個越南人發泄怒火其實沒有任何意義，所以我也不打算說什麼。但我真的希望日本政府能更嚴肅認真地對待移民、外籍實習生、外國遊客等問題。或許引進大量外國勞動力、吸引遊客為經濟服務確實很重要，但我們絕不能只看到眼前的利益而忽視了更深層次的社會隱患。」



「有一位在日本生活多年的中國朋友提到，因為中越戰爭時，解放軍被誘入邊境山區後全軍覆沒，這段歷史給中國人留下了心理陰影，所以很多中國人對越南人有『脾氣暴躁時很危險』的印象，無論在哪裏都會盡量避免與他們發生衝突，即使在日本，如果看到越南人聚在一起，也通常會選擇繞道而行。這本身也是一種特別的現象，在類似事件中，來自第三國的意見和視角其實也值得參考。」



案子的調查還沒有結果。嫌疑人依舊拒絕供述，社會上的爭議和恐慌還在發酵。但生活畢竟不會因為某一次悲劇就停止。對於受害者的親友和曾經的學生來說，舞子的溫柔和認真已經化成記憶，被一點點保存下來。

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