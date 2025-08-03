穿吊帶裙坐內地高鐵「被警察遞小卡片提示」！內容曝光令人意外

近日，一女乘客拍下自己穿吊帶乘高鐵收到溫馨提示的消息，引發熱議。



7月22日，胡女士身穿一條吊帶裙，從徐州東站乘坐G2223次列車，上車後一名女乘警對她說：

您好，女士，給您一張小卡片。

西安鐵路公安局一名女乘警。（第1現場）

以為穿太暴露被警告 卡片內容曝光引發熱議（點圖放大瀏覽）：

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胡女士稱，（小卡片）字裏行間沒有任何將打擊猥褻的責任轉移到「女生要穿多一點」上，只是格外提醒和保護了一下，這讓胡女士內心覺得溫暖和安心。

胡女士發布的帖子和視頻均引發網友評論，有評論區網友還曬出自己坐卧鋪時，乘警還給了一張帶有聯繫方式的小卡片。

這些來自乘警的「溫馨提醒小卡片」，不僅為旅客的出行增添了一份安心，也在網絡社交平台引發了廣泛關注和好評。

記者從西安鐵路公安局西安公安處乘警支隊處了解到，這一小舉措，是該支隊落實上級工作要求，提升旅客乘車體驗、強化安全保障的眾多舉措之一。

西安公安處乘警支隊一大隊大隊長周凡閔表示：

希望通過這種直觀、便捷的方式，讓旅客在遇到不法侵害和報警求助時能快速聯繫到列車乘警，讓大家能擁有一個平安、愉快的旅程。

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