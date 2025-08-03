知名「山野女網紅」離奇死亡！屍體僅距登山口550米「全身腐爛」

撰文：聯合新聞網
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31歲女網紅漢娜穆迪（Hannah Moody）在網路上擁有大批粉絲。

她日前獨自前往美國亞利桑那州熱門景點健行後驚傳失聯，不幸的是，隔日即被發現已身亡。最離奇的是，遺體被發現地點距離登山口僅約550米，死因仍有待釐清。

女網紅漢娜穆迪社交平台以登山及健身為主，擁有大批粉絲。（IG@itshanrose）
女網紅漢娜穆迪社交平台以登山及健身為主，擁有大批粉絲。（IG@itshanrose）

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根據《People》雜誌報導，漢娜於5月21日上午獨自登山後失聯，當晚朋友發現她未歸且聯繫不上，立刻報警請求協助。警方到場後發現她的座車仍停在停車場，顯示她尚在山中，但手機無人接聽，且天色已暗。

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馬里科帕縣法醫辦公室指出，這位31歲網紅在斯科茨代爾附近的山路失蹤約兩天後被尋獲，當時已死亡且出現屍體腐敗現象。據報導，當地氣溫高達華氏103度（約攝氏40度），法醫認定死因為「環境高溫」，死亡方式為意外。

完整屍檢報告顯示，遺體出現「腐爛變化」，並有「右肩與下肢擦傷」。毒理學檢測則未發現乙醇、濫用藥物或常見治療性藥物的殘留。

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