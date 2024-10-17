英國26歲網紅玩命爬「西班牙第一高橋」打卡　好友眼前摔落身亡

有些人喜歡攀爬高處、玩極限運動以追求刺激。



有外媒報導，一名26歲的英國網紅為了拍攝影片上傳到社交平台，沒有穿著任何安全設備，在爬西班牙最高橋梁時，不慎摔落身亡，一旁目睹過程的友人則是感到十分崩潰。

卡斯提亞拉曼恰大橋是西班牙最高橋樑。（Google Maps截圖）

卡斯提亞拉曼恰大橋是西班牙最高橋樑。（Google Maps截圖）

綜合外媒報導，26歲的英國網紅路易斯（Lewis Stevenson）以「探險」出名，並在個人Instagram上分享自己站在世界各地「高處」的照片。

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某天路易斯和友人決定攀爬西班牙的卡斯提亞拉曼恰大橋，並在上面拍攝影片。

路易斯的祖父透露，路易斯不顧家人的勸阻，執意前往冒險：

他（路易斯）總是相信自己沒事，他所做的一切都是為了自己的樂趣，也沒有得到任何金錢，他是一個冒險家。

據了解，卡斯提亞拉曼恰大橋總高度約192公尺，是西班牙最高的橋梁。

報導指出，路易斯於10月13日爬橋時，並未穿上任何防護措施，卻不慎從橋身四分之一處跌落身亡，一旁的友人則因受到驚嚇，連話都說不清楚。

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俄羅斯一名經驗豐富的跳傘專家日前從1.3萬呎高空跳傘，半空中卻因降落傘繩索纏住無法運作，重摔地面身亡。而他頭上的攝影機完整記錄過程，可見他墜地前的絕望掙扎。（vk.com）

俄羅斯一名經驗豐富的跳傘專家日前從1.3萬呎高空跳傘，半空中卻因降落傘繩索纏住無法運作，重摔地面身亡。而他頭上的攝影機完整記錄過程，可見他墜地前的絕望掙扎。（vk.com）

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當地議員表示，卡斯提亞拉曼恰大橋完全禁止民眾攀爬，而路易斯的屍體是在13日早上7點14分被發現的。

調查人員說明，路易斯爬橋前，該城市曾下了一場大雨，懷疑是否因天氣使橋面變得濕滑而發生慘劇。

後來，同行友人透露，路易斯可能不只是因為滑倒，「他（路易斯）從橋上跌落前，曾表示自己不太舒服」，於是好友詢問對方是否決定撤退，但路易斯只說了「等一下」，隨後便失去意識而摔下橋。

路易斯的女友薩凡納（Savannah）指出，當路易斯在冒險時，並不在乎自己是否肚子餓或口渴，推測男友可能是因為沒有吃東西，所以感到不太舒服。

她說明，和路易斯交往的10年間，對方至少有5年都在挑戰各種冒險活動，在發生這場意外前，男友在訊息中說的最後一句話是「晚安，我愛妳」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】