詐騙黨慘被無業網民玩弄！恐嚇方式極兒嬉　網民更推估他來自中國

詐騙手法花樣百出，但這次詐騙集團可是遇上麻煩了！近日，日本網友在X上分享，自己收到一則來自「警察廳」的簡訊，對方不但聲稱握有他的裸照，還威脅若不匯款90萬日圓（約為港幣4萬8千元），將會轉寄給他的同事與上司。不過身為「尼特族」的推主根本沒有工作，索性笑回：「好耶！快寄啊！」這波反將一軍的高招也讓網友全笑翻。



這位推主在X上發佈一張截圖，顯示一封標題為「【重要】警察廳」的簡訊內容，對方語帶威脅地宣稱：「我們擁有你的裸照。請立刻匯款90萬日圓到以下銀行帳戶」，否則將會把裸照發送給他公司的同事與上司，「就算報警也沒用」，並附上帳戶資訊。沒想到這次詐騙集團踢到鐵板了，身為尼特族的原推主根本沒有工作，更別提甚麼同事和上司。見此，他不怒反笑，在貼文中自嘲吐槽：「警察廳的大人拜託不要這樣啦～不要把（裸照）發給我那些尼特族的同事和上司啦」。

原推主甚至跟詐騙集團玩起角色扮演，反諷回應：「好耶！快寄啊！」；未料對方竟回覆：「已寄過去囉」。推主愈想愈覺得荒謬，忍不住在推文連發了幾則留言，哀怨又嬌羞的表示：「已經被發送給全國的尼特族了啦」、「大概也快要發給全世界的尼特同事和上司了吧，如果你收到下體有痣的照片，請告訴我喔」。

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推文曝光後迅速在X上竄紅，引來大量網友留言朝聖：

．「已傳送了哈哈哈哈哈」

．「自稱是『警察廳』，結果還說『報警也沒用』，這不是自打臉嗎？」

．「太搞笑了，警察竟然說報警也沒用」

．「被『警察廳』握着裸照還被威脅要外流，這個設定真是超展開」



還有眼尖網友細看簡訊內容後，一一揪出漏洞，推測發件人疑似來自中國：

．「那個『庁』的漢字不對欸，這到底是甚麼字」

．「仔細一看，那個『庁』字上面的點竟然沒有，笑死我了」

．「寫成『警察厅』這個『厅』字的瞬間，就已經暴露是來自哪個國家的人了吧」

．「那是中文簡體字啦，像是『咖啡厅』（咖啡館）、『餐厅』（餐廳）才會用的字。而且連公司名『tutie』的『tie』也有誤，綜合起來看應該是中國人沒錯」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】