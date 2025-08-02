北上注意｜廣東戲院座椅上「佈滿活蟲及蟲卵」畫面瘋傳：有些在爬

7月31日，「電影院座椅 蟲卵」登上熱搜，引發關注。



29日，一段網傳視頻顯示，廣東一女子進入影院後，發現座椅靠背上佈滿白色蟲卵……

一段網傳影片顯示一名廣東女子進入戲院後，發現座椅背上佈滿白色蟲卵，引發關注。（微博影片截圖）

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30日，據紅星新聞報道，涉事影院店長許先生表示，7月18日，影院發現顧客上傳的視頻後，聯繫到了這位顧客，已經向她道歉，退還了電影票，並贈送了20張電影券，承諾給其他能聯繫上的觀看同場電影的顧客退還費用。

許先生告訴記者，影院內一影廳座椅的按摩墊確實出現了白色蟲卵：

在工作中有一定疏忽，我們也做了檢討。

許先生說，18日，影院請有資質的消殺公司對影院9個影廳進行了消毒。從18日起，影院每天進行消毒工作，並安排工作人員巡視各廳，檢查是否還有蟲卵問題。

許先生表示，21日，工作人員拆除了發現蟲卵影廳內的所有按摩墊，並聯系廠家換一批新的按摩墊。此外，也加大了對廳內衛生的清潔力度：

我們在保潔人員打掃完之後，又專門派一個工作人員，對座椅及座椅周邊，再去檢查一遍。

據他介紹，之前兩場電影的間隔時間比較短，大概20分鐘，工作人員收拾得比較倉促，「現在我們場間時間也拉長了，有25分鐘左右，給工作人員更充裕的時間來檢查和打掃」。

座椅按摩墊上為何會出現蟲卵？許先生告訴記者，該影院已經營了近20年，樓齡較老。據推測，前段時間降雨量大，而發現蟲卵的影廳此前存在漏水問題，空氣潮濕，滋生了蟲類。許先生表示，事發前，影院已準備對影廳進行修繕，目前修繕工作已完成。

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專家提醒

電影院等場所由於面積較小、不通風、光線昏暗，容易導致衛生狀況不佳。特別是夏天，大家穿的都比較輕薄涼爽，皮膚暴露較多，容易留下皮屑，從而滋生蟲子，對於過敏性體質的人群來說，被這些蟲子叮咬後，還可能會誘發丘疹性蕁麻疹。

為了預防這類皮膚病，建議夏季去電影院等地方時儘量穿長褲，並在裸露的皮膚處使用驅蟲用品。同時，回家後及時更換衣物並洗澡。如果被蟲咬後感覺瘙癢，應避免用力抓撓以防皮膚破損感染、過敏或色素沉着加重病情。

浙江省人民醫院主任醫生潘紅英表示，公共場所的座椅一般不會造成疾病感染，但有些情況下，也存在傳染疾病的可能。比如在夏天穿衣比較單薄的情況下，患有疥瘡、水痘、體癬等疾病的患者，可能會在座椅上留下一些分泌物，如果其他人直接接觸後，可能存在被傳染疾病的風險。

醫生建議，隨身攜帶酒精消毒劑或者消毒濕巾，對所用公共物品進行擦拭消毒；飯前、飯後、便前、便後都要勤洗手。日常生活中要養成勤洗手的習慣，特別是接觸食物前一定要先洗手。

首都醫科大學附屬北京中醫醫院皮膚科副主任醫生馬一明表示，在高鐵等公共交通工具上，可能涉及的是間接接觸和空氣飛沫傳播。正常情況下，傳播風險極小，且與個體自身免疫力高度相關。

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