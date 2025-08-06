港男到龍豐買$160藥　職員做錯1事驚變$4000萬　結局竟這樣：X啊!

店舖購物以信用卡付款要小心注意金額。有港男於社交平台發相發文，指他到沙田龍豐分店以信用卡購買160元藥物，卻發現無法過數，查看手機付款紀錄才驚覺竟被收取超過4,000萬元，幸因金額過高未能過數，無奈自嘲「好彩我窮」。最終港男要再次付款。



事件引來網民熱議，笑言「好癲……龍豐買4,000萬嘢」、「打贏99.9%香港人」。也有網民店計是店員錯把貨品條碼（bar code）輸入作價錢，「似入錯bar code當價錢，一場誤會啫」，但提醒以信用卡或電子支付工具付款時要留意金額，「如果佢係撳錯4,000幾蚊，就可能唔會即時發現了」。



有港男指，到沙田龍豐分店以信用卡購買160元藥物，卻發現被收取超過4,000萬元。（龍豐Facebook）

該港男於8月3日（星期日）在社交平台Threads發布手機支付交易紀錄截圖，指他到沙田龍豐購買160元藥物，以信用卡付款時卻顯示「交易失敗」，感到疑惑，「我心諗：冇理由㗎……」。

港男龍豐買藥被收逾4,000萬元：我買藥唔係買舖呀

樓主於是打開手機查看交易紀錄，驚訝發現收款金額竟然超過4,000萬元，職員亦「呆咗」，「打開手機望下咩事……一打開……4000幾萬……我心諗：X呀！我買藥啫唔係買舖呀」，又自嘲「好彩我窮」。

交易紀錄截圖看到，龍豐初時收取金額超過4,000萬元。（Threads@ching_man_oppa）

支付被拒收 須再次付款

支付交易紀錄截圖看到，龍豐初時收取金額達42,695,209.52元，但顯示「被拒收」。隨後再有一筆龍豐交易，收取金額為160元。

網民：似入錯bar code當價錢

網民看過帖文議論紛紛，有人笑言「你去買舖？」、「好癲……龍豐買4,000萬嘢」、「正常信用卡都無4,000幾萬信用額，好彩咋」、「打贏99.9%香港人」。也有網民估計是店員錯把貨品條碼（bar code）輸入作價錢「似入錯bar code當價錢，一場誤會啫」、「問咗AI，佢話根據你個條碼42,695,209.52係龍豐藥房出售嘅『IMC美國骨膠原關節寶 60粒裝』」。

有網民提醒，以信用卡或電子支付工具付款時要留意金額。（資料圖片）

信用卡付款前要留意金額

不過也有網民提醒，以信用卡或電子支付工具付款時要留意金額，「如果佢係撳錯4,000幾蚊，就可能唔會即時發現了」、「所以無論係嘟八達通或者信用卡之前，真係要望下個銀碼，尤其是要教啲老人家，佢哋真係唔睇就嘟落去」。樓主回覆網民留言時亦說，「雖然4,000萬癲咗少少，但如果細數啲就唔係咁講」。

龍豐集團回覆《香港01》查詢表示，事件是同事操作有誤，並不牽涉電腦或銀行等問題。