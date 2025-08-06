九巴鄉音夫婦拖篋上車被阻！爆粗鬧吵塞輪椅位置　車長這樣做獲讚

乘搭巴士要遵定規矩，本港網絡流傳1段影片，指有1對鄉音夫婦攜帶行李上九巴279X時，被車長以「行李位（輪椅位）」範圍已滿為由拒絕讓他們上車，惟2人不滿車長做法，當中大叔更爆粗怒罵，「X你老X！根本想喺度玩嘢！」，大媽則強行把行李篋塞進「輪椅位」範圍，惟明顯見到行李篋仍霸佔通道。車長明確表示「唔好阻住（通道）啊，阿姐」。最終2人「大鬧」車廂下強行上了巴士，而大叔站在行李篋旁邊看守。目擊事件的港女不滿鄉音夫婦行為，遂拍下影片公審。



影片引來網民熱議，不少網民讚揚車長出言阻止做法正確，批評該對夫婦行為離譜，「支持車長」、「畀你上車係人情，唔畀係道理」。



1對鄉音夫婦攜帶行李上九巴279X時，被車長以「行李位（輪椅位）」範圍已滿為由拒絕，惟2人不滿車長做法，怒罵車長。（Threads@yeddaluk）

乘搭巴士應聽從車長指示。有港女於社交平台Threads發布影片，指7月27日乘搭九巴279X 由上水往青衣時，車長表示「行李位（輪椅位）full 咗」，如果乘客有行李便不要上車，然而有1對拖着行李篋的夫婦不滿，稱車廂有位，質疑「點解唔畀行李上」，並在車頭位置責罵司機，阻礙開車。

九巴「行李位」爆滿 鄉音夫婦攜行李篋上車被阻發難

影片長36秒，見到2人正在車頭責罵車長，巴士司機解釋「乘客行李不可以佔用座位及通道」，但大叔「爆粗」怒斥「X你老X！無心機揸就唔好X揸啦！根就想喺度玩嘢」。巴士司機警告會報警處理，大叔則重複「X你老X！根本想喺度玩嘢」。

2人在車頭責罵車長。（Threads@yeddaluk）

2人在車頭責罵車長。（Threads@yeddaluk）

2人在車頭責罵車長。（Threads@yeddaluk）

這時站在旁邊的大媽從大叔身邊拿過行李篋，把行李篋打橫放強行塞入輪椅位範圍，略帶鄉音稱「我無阻住喎」，明顯見到行李篋仍霸佔通道範圍。巴士司機見狀表示「唔好阻住（通道）啊，阿姐」，大媽則說「嗱嗱你自己睇喇！」，之後走開，大叔則站在行李篋旁邊。影片至此結束。

樓主指，「最後佢哋都係上咗車，個老公企住喺度睇住自己個行李，架車都成功開車」。（Threads@yeddaluk）

強行塞行李 鄉音大媽：無阻住喎

樓主補充，車長有向他們說「呢架係巴士唔係旅遊巴」，但「佢哋夾硬嚟，係咁放行李去嗰個位」，最終2人亦強行上車，「喺度嘈，最後佢哋都係上咗車，個老公企住喺度睇住自己個行李，架車都成功開車」。不過樓主批評，「司機都講咗冇位放行李，就唔好強上啦，佢都係為咗乘客嘅安全啫……」。

網民看過影片指摘2人行為離譜。（Threads@yeddaluk）

網民批離譜：支持車長

不少網民看過影片指摘2人行為離譜，又支持車長做法，「支持車長」、「司機講得好清楚，其實搭巴士係只能帶隨身小件，唔係預你帶大件行李篋上車㗎，而且堆篋嗰個位，唔係放行李篋，個空間位放輪椅㗎，啲人當老馮畀你放，放係人情，唔畀放都係正常！」、「畀你上車係人情，唔畀係道理，以前司機同乘客感覺可以和𥟠的，現在香港，人人壓力大，好容易起衝突」。然而亦有網民認為毋須小事化大，「搵嚟搞，架車又唔係多人」。