港鐵遊客一家6口這樣坐　後續更誇張　內地網民：讓大陸人丟臉

乘搭港鐵要遵守規矩勿影響其他乘客。有港女於網上上水群組發布多張相片，指港鐵東鐵綫車廂內有遊客一家6口內地客，「有位不坐」要坐在座位前地上，小朋友則在座位上倒轉身體踩着扶手玻璃，他們更全程超大聲聊天，令樓主不滿：「你哋一家6口想點呢？」



相片引來網民熱議，有人批評離譜，「當自己屋企咁，完全唔覺得騷擾到其他乘客」、「好核突呀」，不少內地網民看後感嘆「讓我們大陸人感面目無光」、「丟臉丟到香港」。不過亦有網民呼籲「包容」，不要「大驚小怪」。



乘搭港鐵要遵守規矩勿影響其他乘客。（資料圖片）

「大陸小姐姐……你哋一家6口想點呢？」該港女於8月1日（星期五）在Facebook群組「上水人大聯盟」發布2相片，指乘搭東鐵時目擊車廂內有一家6口內地客坐在座位前地上，且全程超大聲聊天，她對此感到不滿。

港鐵內地客坐地伸腳阻通道 女童倒轉踩玻璃

第1張相片見到，有1名頭戴迪士尼米奇老鼠樣式頭箍女子坐在座位前地上，並把右腳伸長霸佔了車廂通道；座位旁邊有1名穿紫色吊帶連身裙女子緊靠扶手而站；座位上則有1名女童倒轉身體把穿着鞋的腳踩在扶手玻璃上。另1張相見到，女童亦離開座位坐在座位前地上，雙手碰着戴米奇老鼠樣式頭箍女子，相信是其家長。

（Facebook群組「上水人大聯盟」）

（Facebook群組「上水人大聯盟」）

目擊者：想點呢？

樓主補充，「有位唔坐……係要坐座位前地下……仲要全程大大聲咁吹水……知啦……今日你哋去咗迪迪尼（香港迪士尼樂園）……好叻啦……知你哋全家都開咗張銀年卡（香港迪士尼樂園「奇妙處處通」會員卡中銀卡級別）啦……好叻叻吖……但無人想知喎」。

（Facebook群組「上水人大聯盟」）

香港網民批離譜

網民看過帖文議論紛紛，有人指摘離譜，「恐怖」、「好核突呀……」、「當自己屋企咁，完全唔覺得騷擾到其他乘客」、「永遠理解唔到」、「只有你想不到的，沒有他們做不到的」、「最X憎啲家長又唔理佢哋啲細路」。

內地網民：讓大陸人面目無光

也有內地網民看後感嘆，「讓我們大陸人感面目無光」、「丟臉丟到香港」、「在深圳，廣州地鐵這些情景從未見過！為何去到香港會這樣？」。不過有網民指，若沒有影響他人就應該「包容」，毋須「大驚小怪」，「都見慣了」、「搭火車日常事」。

港鐵車廂坐地上可罰款2,000元

《香港鐵路附例》雖然無明文規定禁止乘客不准坐在地上，不過車廂內則有張貼相關告示，指「不得坐在地上」，違者最高罰款2,000元。