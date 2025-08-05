黑雨｜港九行人路驚現噴泉瀑布 網民籲出街小心：香港處處奇景
撰文：喬納森
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【天文台／HKO／黑雨／水浸】本港連日持續大暴雨，天文台清晨近6時發出黑色暴雨警告信號（黑雨警告）。連日大雨令多區出現如瀑布的水浸情況，而葵涌石蔭的中國銀行門口，網傳驚現高過人的「噴泉」水柱，而在不遠處的馬路亦出現小噴泉，當時有不少人撐着傘在涉水前行；半山干德道的大廈旁也出現瀑布奇景，影片在網上瘋傳。
不少網民感到驚訝，「睇到個女人繼續喺嗰度附近行，真係好危險，隨時跌咗落啲坑渠窿度」、「香港處處奇景，噴水池，大小瀑布」。
不同地區也有水浸，外出時要加倍小心。網上有多段影片瘋傳，拍下港九不同地區的行人路及馬路中間，驚現瀑布及噴泉的奇景。其中一段影片在葵涌石蔭路的中國銀行門外拍到，有噴泉從坑渠口爆出，目測水柱高過成人的高度，而在不遠處的馬路中間，亦出現小噴泉，樓梯上有激流湧下來，旁邊有行人在大雨下狼狽前行。
港九驚現噴泉瀑布 工人淡定通渠
而另一段影片，則拍到在半山干德道的某大廈旁，高處有黑水激流瀑布噴發到行人路上，而在對面馬路正有工人在通渠，表現淡定。
影片引來不少網民留言，有人認為情況很危險，「睇到個女人繼續喺嗰度附近行，真係好危險，隨時跌咗落啲坑渠窿度」、「銀行門口多咗個fountain（噴泉）」、「水為財，不過流晒出嚟」、「呢下真係大整蠱」、「香港處處奇景，噴水池，大小瀑布」。
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