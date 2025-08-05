黑雨｜鰂魚涌摩星嶺驚現天然瀑布　水流湧出英皇道　網民嘆：奇觀

【天文台／HKO／黑雨／天氣消息】黑雨下多區出現水浸情況，有網民更於鰂魚涌及摩星嶺見到山邊出現天然瀑布，鰂魚涌瀑布水流湧出至英皇道，而摩星嶺瀑布混雜黃泥，水流變成奶茶色。



有網民今早8時許於Threads發文分享鰂魚涌瀑布影片。（Threads影片截圖）

有網民今早8時許於Threads發文分享鰂魚涌瀑布影片，表示「鰂魚涌都有天然瀑布睇」。影片見到英皇道、新威園對面山邊去水渠不斷有大量水流湧出，猶如激流瀑布，情況誇張，水流湧出至行人路及英皇道，當時仍下着大雨。

鰂魚涌驚現天然瀑布 水流湧出英皇道

網民留言笑說，「期間限定」、「天然奇觀」、「太古坊橋嗰邊一直都有瀑布㗎，但今日呢個瀑布係新開發㗎喎！」。

樓主表示，「鰂魚涌都有天然瀑布睇」。（Threads影片截圖）

水流湧出至行人路及英皇道，當時仍下着大雨。（Threads影片截圖）

摩星嶺瀑布混雜黃泥 網民：奶茶放題

另有網民於今早10時許在Threads發文分享摩星嶺瀑布影片，表示「有無人可以話畀我聽咩事」。影片所見，他乘車期間拍攝窗外畫面，山邊不斷湧出混雜黃泥的水流。

網民留言笑說，「香港新旅遊景點，香港各地雨紛紛」、「500年一遇奇景旅行團」、「岩漿蛋糕流落嚟咁款」、「奶茶放題」、「山洪暴發」。

另有網民於今早10時許在Threads發文分享摩星嶺瀑布影片。（Threads影片截圖）

山邊不斷湧出混雜黃泥的水流。（Threads影片截圖）

山邊不斷湧出混雜黃泥的水流。（Threads影片截圖）

山邊不斷湧出混雜黃泥的水流。（Threads影片截圖）