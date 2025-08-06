愈來愈多日本遊客在外國遇麻煩即說「我是中國人」　竟萬試萬靈

智利的蒙特港，三月的傍晚，海邊公園的長椅上坐着一位日本遊客。那天，他帶着點旅途的倦意，手裏拿着一罐啤酒，等待晚上八點開往聖地亞哥的大巴。整個廣場並不熱鬧，偶有幾個小孩在遠處玩耍，海風裏混着點鹹味和啤酒氣。



不知道是不是亞洲面孔太稀罕，他剛坐下不久，乞討的人便接連找上門。最先出現的是個大叔，衣服皺巴巴，臉上帶着風霜和倦意，直奔主題開口要錢。這位日本遊客擺擺手，說自己沒錢，大叔倒也利索，立馬轉身走人。

智利的蒙特港（marcelo-bassi/Unsplash）

剛送走大叔，一位老婦人又晃悠過來，手裏捏着一把看不出具體品種的草藥。她用本地口音推銷起來，神情裏透着點疲憊和執着。日本遊客喝完最後一口啤酒，假裝醉醺醺地靠在椅背上，裝傻到底。老婦人看他這副樣子，無奈地轉身離開。

智利的蒙特港（lachezara-parvanova/Unsplash）

第三位來者，是個看起來年紀相仿的老人。他比前兩位都執着，圍着日本遊客絮絮叨叨，眼裏寫滿了「今天非得要到點什麼」。對方一邊攪動着氣氛，一邊試探着用不同的方式表達訴求，完全不肯輕易放棄。日本遊客有點煩了，索性學起周圍人，冷不丁來了一句：

我是中國人（Soy chino）。

這話一出，對方愣了一下，沒再多說，悻悻地走了。日本遊客心裏明白，這一招在南美還挺靈——中國人吝嗇、連零錢都不願意給的「名聲」，原來在地球另一端也很有市場。大概是被全世界乞丐圈「口口相傳」過了，覺得從中國人這邊討要沒什麼意思。

日本遊客在外國遇上麻煩紛紛說「我是中國人」，引起熱議。（wedge.ismedia.jp）

短短一個小時裏，這一幕又被重複了一遍。一個小學生模樣的女孩，手裏拎着一束草藥，另一隻手直接抓住日本遊客的手，一臉無辜地開口要錢。她嘴裏還不停地念叨着「外國人有錢」，甚至用上了英語。日本遊客懶得應付，繼續裝傻，最後乾脆又用「我是中國人」堵回去。小女孩咂咂嘴，甩下一句本地俚語，揚長而去。這一圈下來，四個本地人接連上陣，都沒能從他這兒討到分毫。最後日本遊客把自己手裏攥着的零錢又掏出來數了一遍，心裏不知是該慶幸還是哭笑不得。

有時候，國籍真的成了一種奇妙的「護身符」。明明平時在東京、京都的時候，還覺得「日本人」這個身份多少帶點優越感，到了陌生的南美小城，反而成了「防騷擾」需要隱藏的「麻煩標籤」。倒是「中國人」這三個字，在討錢的人眼裏，似乎天然帶着防禦力。

其實，這種在國籍之間來回切換的小聰明，也不是日本人的「專利」。前些年韓國有檔綜藝節目，裏面的嘉賓們談起「在國外做壞事怎麼辦」。一位嘉賓抖機靈地說：

在海外要是做點壞事，就說『我是日本人』。

旁邊人一聽都笑了，有人接話：「對吧，只要說『日本人』，外國人就信了。」大家討論起來，什麼「踩到別人腳了，說一聲『sumimasen』（日語的對不起）」，或者遇到什麼誤會，也都趕緊往日本人身上賴。節目現場氣氛特別輕鬆，甚至有人總結：

「這就是生活的小技巧吧！」

「小國家的愛國心。」



還有人裝模作樣地補一句：「當然，這不值得鼓勵啦。」

有時候啊，這世界大得很，身份這東西就像口袋裏的身份證，說換就能換。可真到需要「裝誰」來避點麻煩的時候，心裏難免還是有點彆扭。說到底，誰不希望有一天，不用再琢磨怎麼介紹自己，也不用擔心給誰「揹黑鍋」——做回自己，也能自在坦蕩地走在世界各地呢。

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