台女在日本疑遭內地人詐騙　專挑華人下手　全國犯案狂騙過億日圓

據日媒報導，有4名中國籍男女在日本假扮成靈媒師招搖撞騙，還騙路人只要將手上現金和首飾放入黑袋中淨化，就能去除霉運，再藉機掉包成鹽巴。



一名台女因此被騙約45萬日圓（約22745港元），而相同手法也橫行日本全國，受害金額逾1.2億日圓（約600萬港元）。

點圖放大看看被拍到的犯案過程：

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據《NNN》和《NHK》等日媒綜合報導，60歲的吳小瓊等4名中國籍男女，5日遭到日本警方逮捕後移送。他們涉嫌在今年5月，於名古屋中區的春日神社，盜取一名60多歲台灣女子的現金及首飾，總計價值45萬日圓。

據悉，四嫌分工精細。一人先是用中文向台女搭話問路「我在找藥局，你知道在哪嗎？」，第二人假裝經過，熱心向台女建議「我們一起帶她去吧」。

而在抵達藥局的路上，兩人透過聊天方式得知台女的家庭狀況等個人情報。直到抵達後，又冒出其他成員，熱心為她介紹「厲害的大師」，接著「靈媒師」登場，說出他早就從同夥那得知的台女情報，讓被害人以為對方有超能力，讓她深信不疑。

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靈媒師接著騙受害者，「你的家人會死，若想獲救的話，你需要淨化你的金錢和首飾」，被唬得一愣一愣的台女，趕緊回家帶來現金和首飾，並放入對方的黑袋當中。

報導稱，就在「淨化」儀式過程中，冒牌靈媒師用食鹽掉包袋裡的現金及首飾並偷走。

為了避免東窗事發，詐騙集團還向受害者謊稱，帶回家的黑袋若即刻打開恐失驅魔效果。待兩週後，受害者打開後才發現自己被騙。

而在犯案三天後，靈媒師詐騙集團又以相同手法，從另一名70多歲女性手上，騙走了700萬日圓現金（約35萬港元）。

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警方表示，這個靈媒師詐騙集團專挑講中文的人下手，2023年10月以來，已在大阪及兵庫等地，乃至日本全國共犯案30多起，受害金額高達1.2億日圓。

而據《ABC NEWS》報導，4名疑犯皆持短期簽證，不排除是為了專程犯案才會入境日本，也便於隨時落跑出境。

現在警方要調查是否還有其他受害者、及是否有更大的犯罪集團在背後操控。

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