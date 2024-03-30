遊日注意｜東京原宿竹下通出現強迫買A貨黑店 數十遊客中招
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
新冠疫情過後，日本東京知名景點原宿的竹下通再次人潮洶湧，擠滿日本年輕人與外籍旅客。
但近日陸續傳出有數十位觀光客在店家強迫推銷下，不得不買下仿冒名牌商品，大部分受害者仍是學生。
日本警視廳27日也逮捕一名涉嫌販賣假貨的幾內亞籍的男子。
點圖放大瀏覽原宿竹下通照片：
+19
《讀賣新聞》報道，一名21歲的女大生，今（2024）年1月從北海道前往東京觀光。當她獨自走在竹下通時，遭一名壯碩的外籍男子強行摟住肩膀，帶進一間位於小巷的服飾店，裡面陳列著各種熱門品牌的服裝，上方沒有標價。
店內幾乎沒有其他客人與店員。該男子反覆強調商品只要半價，推薦女子買下一件T恤。女子擔心不買就無法離開，只能花5千日圓（約259港元）買下商品。
她迅速離開店裡，在網上搜尋購買的商品時，發現衣服上的商標跟正版商品形狀不同，才得知買下假貨。
【延伸閱讀】東京上野公園假僧侶出沒「專騙遊客」 詐財手法曝光（點圖放大瀏覽）：
+16
日本警視廳表示，自2023年起，已接獲至少60名中學生與高中生等年輕人通報，在竹下通遇到同樣的狀況。
許多人被告知「有學生折扣」，到店裡卻發現商品沒有標價，被店員強迫買下商品。
東京澀谷區表示已與警視廳分享情報，並在竹下通安排保全人員，呼籲觀光客不要受騙。
【延伸閱讀】日本旅遊注意｜亂碌信用卡隨時誤墮「1陷阱」 達人教防中伏方法（點圖放大瀏覽）：
+16
搜查關係人員指出，警視廳27日已經以販賣假貨為由，依違法《商標法》嫌疑，逮捕一名幾內亞籍的50多歲男子。男子同日上午，在竹下通附近的服飾店，販售人氣品牌「STUSSY」等的仿冒品。
警方已從店內扣押上百件商品，正在調查供貨來源。
紅麴｜卡樂B、日清湖池屋薯片「躺着也中槍」 廠商急回應日本東京迪士尼神話破滅？當地人數疫後3宗罪 演員表現令人O嘴紅麴｜小林製藥涉案廠房已搬遷惹疑 部份原料消失 調查難度倍增日本東京部份旅遊區60%公廁男女共用 更易安裝偷拍鏡頭民眾不安女網友日日幻想日本有幾好 終去東京旅遊秒崩潰：喪失熱愛的心了日本旅遊回程「做漏1件事」唔見15000日圓 網民：剛去東京都試過
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS」授權轉載。】