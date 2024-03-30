遊日注意｜東京原宿竹下通出現強迫買A貨黑店　數十遊客中招

新冠疫情過後，日本東京知名景點原宿的竹下通再次人潮洶湧，擠滿日本年輕人與外籍旅客。



但近日陸續傳出有數十位觀光客在店家強迫推銷下，不得不買下仿冒名牌商品，大部分受害者仍是學生。

日本警視廳27日也逮捕一名涉嫌販賣假貨的幾內亞籍的男子。

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《讀賣新聞》報道，一名21歲的女大生，今（2024）年1月從北海道前往東京觀光。當她獨自走在竹下通時，遭一名壯碩的外籍男子強行摟住肩膀，帶進一間位於小巷的服飾店，裡面陳列著各種熱門品牌的服裝，上方沒有標價。

店內幾乎沒有其他客人與店員。該男子反覆強調商品只要半價，推薦女子買下一件T恤。女子擔心不買就無法離開，只能花5千日圓（約259港元）買下商品。

她迅速離開店裡，在網上搜尋購買的商品時，發現衣服上的商標跟正版商品形狀不同，才得知買下假貨。

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日本警視廳表示，自2023年起，已接獲至少60名中學生與高中生等年輕人通報，在竹下通遇到同樣的狀況。

許多人被告知「有學生折扣」，到店裡卻發現商品沒有標價，被店員強迫買下商品。

東京澀谷區表示已與警視廳分享情報，並在竹下通安排保全人員，呼籲觀光客不要受騙。

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搜查關係人員指出，警視廳27日已經以販賣假貨為由，依違法《商標法》嫌疑，逮捕一名幾內亞籍的50多歲男子。男子同日上午，在竹下通附近的服飾店，販售人氣品牌「STUSSY」等的仿冒品。

警方已從店內扣押上百件商品，正在調查供貨來源。

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】