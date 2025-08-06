做善事遭全國罵爆？大馬「頑童網紅團」把這東西給流浪漢吃惹眾怒

近日，馬來西亞3名網紅因將吃剩的雞骨頭，以「做善事」的名義，塞給街頭的流浪漢。



如此不尊重人的離譜行徑引發全網撻伐，怒斥他們為博流量羞辱人。儘管他們二度拍片道歉，並澄清影片內容是劇本，但多數網友仍不買帳。

他們二度拍片道歉，並澄清影片內容是演戲，但多數網友仍不買帳。（IG@aluk_777）

他們二度拍片道歉，並澄清影片內容是演戲，但多數網友仍不買帳。（IG@aluk_777）

他們二度拍片道歉，並澄清影片內容是演戲，但多數網友仍不買帳。（IG@aluk_777）

影片中，他們把吃剩的雞骨頭塞入雞飯中，再進行包裝，聲稱要「做善事」。（IG@aluk_777）

3人把看似包裝完整，實則裝有雞骨的剩飯給了流浪漢。當事人起初拿到食物非常開心，然而當他打開裝滿雞骨的雞飯時愣了幾秒，表情十分震驚與失落。（IG@aluk_777）

根據《中國報》報導，在Instagram擁有3萬粉絲的「真的 榴蓮zaiii」（aluk_777）在社群媒體分享影片，可見他與另外2名網紅在某知名快餐店用餐後，以「不可以浪費食物」為由，把吃剩的雞骨頭塞入雞飯中，再進行包裝，聲稱要「做善事」。

3人在街上尋找目標，接著把看似包裝完整，實則裝有雞骨的剩飯給了流浪漢。畫面可見，當事人起初拿到食物非常開心，十分感恩的以雙手接過食物。然而，當他打開裝滿雞骨的雞飯時愣了幾秒，表情十分震驚與失落。但該名流浪漢仍收下食物，並在3名網紅離開時雙手合十表示感謝。

影片曝光後引發大馬社會高度討論，許多網友砲轟他們為了流量羞辱人，連基本尊重都不懂。該國的通訊部副部長張念群也痛批，如此行為不僅毫無幽默，反而顯得低俗噁心，失去了對人的基本尊重。

對於影片引起風波，當事網紅隨即拍片澄清，強調沒給流浪漢吃雞骨頭，而是最一開始就和對方串通好拍影片。最後還是有給對方完整的炸雞和飯，該網紅聲稱，其初心是想要幫助社會的人。

但網友顯然不買單，持續留言砲轟其行為。隨後，3人再次鞠躬「向全馬來西亞的人道歉」，並重新解釋事發經過。他們強調，這是他們第一個做善事的影片，沒想到引起這麼大風波，他們也承諾接下來會真心做出更多回饋社會、有意義的影片，希望大家可以原諒他們。

有網友表示：

「現在重點不是有沒有和流浪漢討論，而是你把『慈善』這個詞惡意扭曲化」

「以後不用看到你們出現在網絡」

「現在講什麼都沒有用了，就像他們講的，對不起有用，要警察來幹嘛」



以無厘頭、整蠱影片吸粉 點圖放大看更多「真的 榴蓮zaiii」的影片內容：

+ 33

延伸閱讀：

瑞士挨39%高關稅 鐘錶巨頭認「生產線難轉移」：肯定漲價

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】