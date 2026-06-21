「松阪豬」真的只是豬頸肉？與松阪牛有何關係？揭貴價與美味原因

松阪豬真的好好吃！不同於其他豬肉，那種特別脆口又富有油脂的口感，質地細膩，簡單煎或烤，不需要太多調味也是超美味！



而松阪豬在餐廳中也是高級食材之一，但你知道松阪豬為什麼叫松阪豬，為什麼會這麼好吃，又為什麼特別高「貴」嗎？就讓我們一起來認識松阪豬的小秘密吧！

一家「松阪豬」專門店的宣傳圖像。（matsu-buta.com）

命名原因1：商人的巧思？

關於松阪豬為什麼叫松阪豬，其實一般有兩種說法。一種說法是，由於松阪豬的油花特別細密，就像日本和牛的霜降油花，吃起來的肉質特別細緻，讓豬肉業者聯想到日本三大和牛之一的「松阪牛」，為了宣傳這種部位的豬肉就像松阪牛一樣美味，促進買氣，肉販便給豬肉取了這個名字，而後松阪豬的身價果真也水漲船高，到如今變成大家都知道的高級豬肉！

命名原因2：官方認證松阪豬

另一種說法是，松阪豬其實是日本的山越畜產飼養的高級品種「三元豬」。在2009年，對松阪牛進行認證的「三重縣松阪食肉公社」給了三元豬「跟松阪牛一樣美味」的評價，也允許這種豬種使用全日本唯一的「松阪豬」名號。也就是說，松阪豬其實是一種豬肉的品牌！業者對於三元豬的培育和照料都非常用心，也難怪培育出的豬肉會有與松阪牛齊名的美譽了。

在「松阪豬專門店」的網站上，有包括各部位豬肉的產品，不僅是豬頸肉。（matsu-buta.com）

珍貴的松阪豬

綜合以上說法。起先，松阪豬是因為品質優良，口感美味，真的獲得官方認證的日本豬肉品牌。之後或許是某個肉販聽說了這種美味的豬肉，將豬頸肉跟松阪牛（豬）聯想在一起，因此就將豬頸肉改命名為松阪豬！

現在一般在說的松阪豬，其實就是「豬頸肉」，是一隻豬身上最珍貴的部位之一，位於豬頰跟下巴連接處，一隻豬身上只能取得兩塊，約500~600克，因此又稱「黃金六兩肉」。而且這部位的豬肉被層層油脂包覆，要取的時候必須細心剃除周圍的油脂，但又必須稍微保留一點，才能讓口感更好，處理起來可是非常費工的！數量稀少，處理又費工，這也是為什麼松阪豬的價錢會比其他豬肉部位還要昂貴了。

得來不易的美味

看完松阪豬的命名由來，是不是感覺好像更珍惜松阪豬了？雖然台灣跟日本對於松阪豬的定義不一樣，不過不管是哪種松阪豬都是非常珍貴且美味的。下次在家裡料理松阪豬，或是去餐廳點松阪豬時，一定要好好品嘗這得來不易的美味啊！

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